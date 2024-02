Nikita Bedrin vince gara 3 del terzo round della F4 UAE. Il pilota russo della PHM ha preceduto Keanu Al Azhari, che si porta a soli due punti dal leader del campionato Freddie Slater, quarto. Terzo è Kean Nakamura-Berta, che domina anche la classifica riservata ai rookie.

Cronaca della gara

Bedrin è partito dalla pole, e al via è riuscito a mantenere la testa della corsa. Il pilota russo che corre con licenza italiana ha passato tutta la gara a difendersi dagli attacchi di Al Azhari, ma alla fine l’emiratino non è riuscito a prendersi la testa della corsa, nonostante un duello molto serrato con la PHM. Alla fine quindi Bedrin ha ottenuto la sua terza vittoria in campionato, seconda nel weekend dopo quella di gara 1.

Keanu Al Azhari comunque ha chiuso al secondo posto. Il pilota emiratino per buona parte della gara era andato virtualmente in testa al campionato, ma un incidente nelle battute finali tra Rodrigues e Fairclough ha fatto chiudere Slater al quarto posto. L’inglese mantiene quindi la testa della classifica, ma il suo vantaggio su Al Azhari ammonta adesso a sole due lunghezze. Ne approfitta anche Bedrin, che si porta a soli undici punti dalla vetta della classifica, anche se il pilota russo probabilmente salterà il prossimo round per la concomitanza con i test della Formula 3 a Sakhir.

Terzo è Kean Nakamura-Berta, che vince per quanto riguarda la classifica dedicata ai rookie. In zona punti hanno concluso anche Scoular, Deligny, che all’esordio ha ottenuto il suo primo risultato a punti, Caranta, il vincitore di gara 2 Powell, Stilp e Murray. Per quanto riguarda i piloti italiani, sia Rodella che Quintarelli si sono ritirati nelle prime fasi della gara per due incidenti. A questo link potete trovare i risultati completi della gara.

Classifica F4 UAE: Slater 135, Al Azhari 133, Bedrin 124, Nakamura-Berta 113, Powell 69, Al Dhaheri 55, Fairclough 48, Beeton 38, Pin 36, Gowda 35. Classifica rookie: Nakamura-Berta 198, Powell 134, Pin 104, Scoular 99, Caranta 95.

Il prossimo round della Formula 4 degli Emirati Arabi Uniti si terrà la settimana prossima, con le vetture che torneranno sul circuito di Yas Marina per il quarto e penultimo round stagionale.

Alfredo Cirelli