Una nuova doppietta del team Mumbai Falcons permette un inatteso cambio al vertice classifica. Tuukka Taponen vince gara-1 a Dubai mentre il suo compagno di team, James Wharton, si piazza secondo e soffia la leadership di campionato a Ugo Ugochukwu. Ottima prestazione per il rientrante Brando Badoer, terzo.

Dubai sorride al team Mumbai Falcons: a Taponen la gara, a Wharton la leadership di campionato

E’ un Taponen scatenato quello che ritroviamo a Dubai dopo un finale in crescendo nel doppio appuntamento del Kuwait. Il pilota finlandese prima ottiene pole position per gara-1 e gara-3 poi batte il nuovo leader di campionato assicurandosi la prima corsa del weekend. E’ però James Wharton, secondo, a sottrarre per la prima volta in stagione la leadership assoluta a Ugo Ugochukwu. Lo statunitense è parso in difficoltà in questo primo evento del round 4 di Dubai, dopo l’errore costato un’emorragia di punti in gara-3 in Kuwait.

Primo podio per Badoer

Il pilota Prema Racing, dopo una qualifica opaca, ha chiuso in nona posizione pagando un’azzardato tentativo di sorpasso in curva 1 nelle fasi finali di gara. Da celebrare il primo podio nella categoria di Brando Badoer, abile nelle manovre di difesa che gli hanno permesso di festeggiare al meglio il rientro nel campionato. Il giovane pilota italiano si conferma all’ottavo posto assoluto nonostante le sole quattro gare disputate in questa mini-season.

In quarta posizione William Macintyre (miglior risultato stagionale), davanti a James Piszcyk e Valerio Rinicella. La sesta posizione permette al pilota laziale di rimanere in piena lotta per il campionato, guadagnando punti sull’ormai ex leader di classifica Ugochukwu. Il talento del team MP Motorsport mantiene la terza piazza assoluta ma vede ora Taponen distante un solo punto. In settima posizione Kanato Le, davanti a Zachary David, il già citato Ugochukwu e Nicola Lacorte, che ottiene il suo prima piazzamento in top ten nel campionato.

Safety car protagonista anche in questa gara. Un contatto nelle retrovie ha richiesto l’uscita della vettura di sicurezza già al termine del primo giro mentre una nuova neutralizzazione si è resa necessaria sul finale di gara, costringendo i piloti a tagliare il traguardo sotto safety car. Scattati dalla seconda fila, Arvid Lindblad e Keanu Al-Azhari hanno concluso in anticipo la loro gara a seguito di un contatto. Domani altre due gare per chiudere il penultimo round stagionale, sempre in diretta su livegp.it.

Samuele Fassino