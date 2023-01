Ugo Ugochukwu conquista pole position e vittoria nella prima gara F4 UAE 2023, prima delle tre che si disputeranno nel weekend a Dubai. Il pilota statunitense, alfiere del team Prema Racing, ha preceduto Valerio Rinicella e James Wharton. Secondo sotto bandiera a scacchi, scivola all’ottavo posto Arvid Lindblad, penalizzato dopo aver anticipato la partenza.

Va a Ugochukwu la prima gara di Dubai della F4 UAE 2023

Conferma le qualità mostrate nelle prime apparizioni nella Formula 4 Italia Ugo Ugochucku che si aggiudica la prima gara della F4 UAE 2023. Il pilota Prema ha centrato un’ottima partenza prima di soffrire nella prima metà di gara dagli attacchi di un arrembante Lindblad. Il pilota nato a Londra ma di origini svedesi era però già consapevole di dover scontare cinque secondi di penalità al termine della corsa, per aver sbagliato lo stacco frizione al via ed essersi mosso dalla sua casella di partenza qualche decimo di secondo prima dello spegnimento delle cinque luci rosse.

Due piloti italiani in top-5

Ad approfittarne è Valerio Rinicella, capace di gestire al meglio la terza posizione per tutta la durata dei ventitré minuti di gara e poi fortunato ad approfittare della penalità inflitta a Lindblad. Il pilota romano, dopo i primi podi ottenuti nella F4 spagnola lo scorso anno, sembra esser pronto alla consacrazione in questa stagione. Rinicella, su MP Motorsport, ha preceduto James Wharton, in gran rimonta dalla decima posizione dopo una qualifica 1 deludente. Valentin Kluss si piazza in quarta posizione mentre l’Italia piazza due piloti all’interno della top five grazie alla quinta posizione conquistata da Brando Badoer.

Il pilota figlio d’arte ha dovuto sgomitare per larghi tratti della corsa con uno dei protagonisti dei test svolti immediatamente prima dal weekend di gara, Tuukka Taponen, solo nono al traguardo. Sesta posizione per Krill Smal che precede Théophile Nael e Lindblad, che retrocede fino all’ottava posizione. Taponen precede Jesse Carrasquedo, ultimo pilota a punti.

A dieci minuti dalla bandiera a scacchi, un contatto tra i due piloti italiani Flavio Olivieri e Nicola Lacorte ha causato l’unico ingresso della safety car. La gara è tornata in condizioni di green flag solamente per l’ultimo giro. Domani le due gare che andranno a chiudere il primo round: gara-2 scatterà alle 6:30 italiane mentre alle 9:20 è previsto il via di gara-3.

Samuele Fassino