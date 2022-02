Si alza il sipario sul quarto round di F4 UAE, al Dubai Autodrome Circuit. Una gara-1 costellata da incidenti, che vede trionfare il poleman Rafael Camara davanti a Charlie Wurz e Nikita Bedrin. Il pilota brasiliano conquista anche la seconda manche, questa volta davanti a Wurz e Dunne.

GARA-1

Gara-1 che viene interrotta poco dopo la partenza a causa di più incidenti che coinvolgono Jem Birhombhakdi, Nikhil Bohra e Suleiman Zanfari con la Safety Car che entra in scena per neutralizzare la corsa. Poco dopo il re-start, un altro incidente coinvolge Taylor Barnard e Aiden Neate con la gara che viene di nuovo congelata.

Alla ripartenza Camara è in testa, seguito da Wurz e Inthraphuvasak. Quindi Alex Dunne e Nikita Bedrin si liberano del pilota MP Motorsport, salendo rispettivamente terzo e quarto. Intanto dalle retrovie il nostro Brando Badoer sale dodicesimo, mentre Valerio Rinicella viaggia in quindicesima piazza.

Non vengono inflitte sanzioni nel precedente incidente che ha coinvolto la vettura #33 e la #27 in curva 11, mentre davanti Camara fugge e stacca gli avversari. Ancora un incidente tra l’auto #4 e la #15, che però non vede questa volta l’intervento della safety car. Bedrin nelle battute finali di gara si libera di Dunne e chiude gara-1 terzo, alle spalle di Wurz, secondo e del vincitore Rafael Camara. Badoer chiude 13° davanti a Rinicella.

GARA-2

Wurz scatta davanti a tutti, ma al primo giro viene sorpreso da Camara che lo attacca e riesce a superarlo. Luke Browning intanto si libera di Martinius Stenshorne, mentre Wurz tenta il recupero su Camara grazie ad un giro veloce. Taylor Barnard intanto supera Stenshorne tagliando curva 2. Nelle ultime fasi di gara Charlie Wurz fa segnare un altro giro veloce, ma ad abbassare il record del pilota austro-britannico ci pensa Camara, che va a vincere davanti a Wurz e Alex Dunne. 14° e 15° Badoer e Rinicella.

Giulia Scalerandi

Leggi anche: F4 UAE | WURZ, CAMARA E DUNNE SI SPARTISCONO LE GARE DELLA DOMENICA A DUBAI