La F4 UAE torna ad Abu Dhabi per il penultimo round dell’anno. Keanu Al Azhari si è sensibilmente avvicinato a Freddie Slater, ogni punto diventa fondamentale per la lotta al titolo con sole sei prove da disputare tra Yas Marina ed il Dubai Autodrome.

Lotta al titolo serrata

Il round di Dubai ha spazzato via una delle poche certezze di questa stagione: il dominio di Slater. Lo scorso week-end, disputatosi a Dubai per la prima volta in questo 2024, ha visto infatti l’inglese di Mumbai Falcons in calo rispetto ai suoi diretti avversari. Bedrin ha vinto due gare su tre, mentre Al Azhari ha concluso due sfide al secondo posto. Slater invece non è mai salito sul podio, l’ex volto del Ginetta Junior ha completato ogni corsa in quarta posizione.

Crescita positiva, invece, per Kean Nakamura-Berta, presente in costante crescita ed in quarta piazza in campionato. Occhi puntati questo fine settimana anche Alex Powell, protagonista anglo-giamaicano che ha il chiaro intento di confermarsi a Yas Marina dopo un bellissimo successo in race-2 a Dubai grazie ad un’incisiva rimonta dal fondo dopo la race-1.

Per gli italiani non è stato un weekend facile l’ultimo ad eccezione del già citato Bedrin. Matteo Quintarelli prova a rifarsi insieme ad Alvise Rodella, protagonista che meno di una settimana fa ha perso in race-2 una bellissima occasione non riuscendo a sfruttare al meglio la pole-position.

Questo week-end si correrà nuovamente nella versione GP dell’impianto di Yas Marina, pista ben conosciuta da tutti i protagonisti. Sarà un esame importante per i volti della F4 UAE che successivamente avranno a disposizione solamente tre altre sfide prima della conclusione del 2024.

Cambio in griglia, debutta Larini

Non ci sarà Nikita Bedrin, annunciato per la stagione 2024 di FIA F3 con PHM AIX Racing. Il pilota di origine russa che ha vinto a Dubai gara 1 e gara 3 si era portato a 11 punti dal leader in terza posizione assoluta, un chiaro pretendente per il titolo finale. Al suo posto ritroveremo un altro nostro connazionale, stiamo parlando di Davide Larini. L’italiano ha corso due gare di F4 Italiana lo scorso anno con PHM, team che parallelamente continuerà ad impegnarsi anche in Formula Regional Middle East.

Novità anche in casa Pinnacle Motorsport che aggiunge Hiyu Yamakoshi nella propria line up per gli ultimi due weekend del campionato di F4 UAE ad Abu Dhabi e Dubai. Il 17enne giapponese si unisce a Kai Daryanani e Fu Yuhao per prepararsi al futuro impegno in F4 Italiana ed Euro 4 con Van Amersfoort Racing.

Tutto live su LiveGP.it!

Come sempre ogni atto verrà proposto con il commento in italiano sui canali di LiveGP.it. Il fine settimana inizierà sabato con la race-1 delle 16:45, mentre domenica si svolgeranno due manifestazioni in successione a partire dalle 7:00.

Anna Botton