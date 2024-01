Torna in azione la F4 UAE per il round 2 della stagione 2024, sempre sul circuito di Yas Marina. La serie sarà di supporto alla 6h di Abu Dhabi, manifestazione indetta da Creventic che si svolgerà nel fine settimana.

Round 1: Slater davanti a tutti

Lo scorso fine settimana tre diversi piloti sono saliti sul gradino più alto del podio in altrettante gare, in ordine citiamo Kean Nakamura-Berta, Nikita Bedrin e Freddie Slater. Quest’ultimo, grazie anche al podio in gara 1 e la zona punti in gara 2, guida la classifica piloti con 13 punti di vantaggio sul nipponico. Per entrambi – compagni nel team Mumbai Falcons Racing – si è trattato della prima vittoria in Formula 4. Doppio podio per Keanu Al Azhari, il quale ha dimostrato per tutto il weekend di avere velocità qualificandosi in pole position, ma non passo gara.

In top 10 troviamo anche l’italiano Matteo Quintarelli in nona posizione seguito da Doriane Pin. Subito fuori dalle prime posizioni, ma con gare a punti, Alvise Rodella. Menzione speciale ovviamente per il già citato Bedrin, protagonista nello schieramento con bandiera italiana che ha saputo imporsi con forza nella seconda delle tre gare in programma nell’ultimo week-end.

Tutti a caccia di Slater

Sul layout completo del tracciato di Yas Marina da 5,28 km i piloti scenderanno in pista per il round 2 con un solo obiettivo: soffiare più punti possibili a Freddie Slater. Nonostante le forze in campo siano ben chiare, i due nuovi arrivi costituiscono un’incognita da non sottovalutare.

Se il britannico è l’uomo da battere, Al Azhari sfrutterà già questo weekend per concretizzare in gara le prestazioni della qualifica. Il pilota di casa però deve vedersela anche con Nakamura-Berta, sorpresa dello scorso round che cercherà di ripetere i risultati del primo round. Gli italiani Quintarelli e Alvise Rodella puntano anche questo fine settimana alla zona punti, l’obiettivo per entrambi è guadagnare posizioni in classifica.

Tra le quote rose, tutti gli occhi saranno puntati su Doriane Pin, pronta per dare spettacolo a pochi giorni dall’annuncio per l’ingresso nella F1 Academy. Occhio però anche a Carrie Schreiner, atleta tedesca in ripresa dopo un aver contratto il COVID-19. Ci sarà anche Aurelia Nobels, determinata a ben figurare dopo l’opening round di sette giorni fa.

2 novità tra i piloti nel round 2

Il secondo round vede la presenza di due piloti in più rispetto a quanto visto la scorsa settimana, facendo salire i piloti in gara a 35. Xcel Motorsport, oltre ai tre piloti confermati, schiera infatti per questo round anche Tina Hausmann e Yuanpu Cui. Se per quest’ultimo si tratta di un debutto assoluto in monoposto, per Tina invece è un ritorno in pista in vista della sua stagione in F1 Academy, dove gareggerà con Prema rappresentando Aston Martin.

Ecco la entry list completa del secondo round:

Tutte le gare live in diretta su LiveGP.it!

Come accaduto per la prima prova, la F4 UAE sarà proposta in diretta sul canale YouTube di LiveGP.it con il commento in italiano. Sabato si svolgeranno la prima e la seconda competizione, mentre domenica è prevista la race-3.

Anna Botton