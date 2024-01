Le due gare odierne della F4 UAE sul circuito di Yas Marina, ad Abu Dhabi, vedono le vittorie di Nikita Bedrin e Freddie Slater. Il russo si è imposto in gara 2, caratterizzata dall’inversione della griglia per i primi dodici, mentre Slater ha vinto in gara 3. Con questo successo l’inglese della Mumbai Falcons sale in testa alla classifica del campionato.

Gara 2

Nikita Bedrin ha vinto gara 2, grazie ad un bellissimo sorpasso nei confronti di Jack Beeton nel corso del penultimo giro. Il russo con licenza italiana è partito quarto per via dell’inversione di griglia, ma già allo spegnimento dei semafori ha passato Quintarelli e Rodella per salire in seconda posizione. È rimasto poi in scia a Beeton fino al penultimo giro, quando l’AGI Sport dell’australiano è andata probabilmente in crisi di gomme: a quel punto l’ha superato con una bellissima manovra al termine del lungo rettilineo che porta verso l’ultima curva, andandosi a prendere la testa della corsa. Lo stesso ha fatto poche curve dopo Deagen Fairclough, salendo al secondo posto. Beeton ha comunque approfittato della lotta tra Slater e Quintarelli per mantenere il podio, mentre questi due sono arrivati in volata separati da appena 27 millesimi.

Sesto è giunto Alvise Rodella, davanti a Jules Caranta. Il transalpino ha chiuso come primo dei rookie, precedendo in entrambe le classifiche il vincitore di gara 1 Kean Nakamura-Berta. Chiudono la zona punti Gabriel Stilp e Alex Powell.

Gara 3

Gara 3 è stata vinta da Freddie Slater. L’inglese al via aveva provato ad attaccare il poleman Al Azhari, ma questo si è difeso uscendo fuori dalla pista. La direzione gara ha quindi deciso di fargli cedere la posizione a vantaggio proprio di Slater e, da lì in poi, l’inglese della Mumbai Falcons ha dominato la gara.

Terzo giunge Rashid Al Dhaheri, bravo vincitore di una sfida a tre con Deagen Fairclough e Nikita Bedrin. Fairclough ha poi chiuso quarto, mentre Bedrin è sprofondato perdendo posizioni, finendo ottavo. Davanti a lui si sono piazzati anche Kean Nakamura-Berta (primo dei rookie), Alex Powell e Doriane Pin. Chiudono infine la zona punti l’italo-emiratino Matteo Quintarelli e Zack Schoular.

Classifica F4 UAE: Slater 52, Nakamura-Berta 39, Al Azhari 36, Fairclough 36, Bedrin 31, Al Dhaheri 25, Powell 21, Beeton 15, Quintarelli 12, Pin 10.

Il prossimo appuntamento con la F4 UAE sarà la settimana prossima, sempre sul circuito di Yas Marina, questa volta nella sua configurazione classica.

Alfredo Cirelli