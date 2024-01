Le due gare che hanno avviato il round 2 di F4 UAE ad Abu Dhabi hanno visto Freddie Slater consolidare la leadership grazie alla vittoria in gara 1 e al terzo posto in gara 2. Prima vittoria per Keanu Al Azhari.

GARA 1

Freddie Slater, fresco di vittoria in gara 3 del primo round, torna subito sul gradino più alto del podio vincendo gara 1. Il leader del campionato si piazza davanti ad Alex Powell, suo compagno di squadra e poleman della gara. I due piloti del team Mumbai Falcons Racing hanno dato vita ad una battaglia nelle fasi centrali della gara, ma il britannico aveva un ritmo ineguagliabile che l’ha poi portato ad avere un distacco di oltre 2 secondi. Per il giamaicano si tratta del primo podio.

Terzo Nikita Bedrin che conquista il secondo podio dopo la vittoria il weekend scorso in gara 2. Il pilota del team PHM AIX Racing aveva il passo dei due che lo precedevano, ma non è mai riuscito ad aggiungersi alla lotta per la vittoria.

Miglior piazzamento per Doriane Pin che ottiene il quinto posto. Partita dalla sesta posizione, è stata superata al quarto giro da Rashid Al Dhaheri, arrivato davanti a lei al traguardo. La francese ha mantenuto la posizione riuscendo a tenere alle sue spalle i due piloti Hitech GP Gabriel Stilp e Deagen Fairclough, protagonisti nel finale di un duello intenso. Chiudono la top 10 Matteo Quintarelli, Raphael Narac e Zach Scoular.

Subito dietro – e a formare la prima fila in gara 2 per l’inversione di griglia – Keanu Al Azhari e Dion Gowda. Il primo è stato autore di una rimonta dopo il contatto subito al primo giro che l’ha costretto a tornare ai box per sostituire l’ala anteriore. I contatti iniziali, che hanno visto coinvolto anche Kean Nakamura-Berta – arrivato tredicesimo – hanno causato la prima delle safety car scese in pista.

Alvise Rodella chiude gara 1 solo alla posizione ventitré. Tamponato al quarto giro dal suo compagno di squadra in Xcel Motorsport Tiago Rodrigues, non è riuscito ad agguantare le zone alte.

Qui il link per rivivere le emozioni di Gara 1.

Ordine di arrivo

Ecco l’ordine di arrivo di gara 1 del secondo round di F4 UAE. Da segnalare la penalità di 10 secondi inflitta a Deagen Fairclough nel post gara per il contatto ai danni di Enzo Yeh.

GARA 2

Un’ottima prova per Keanu Al Azhari che in gara 2 conquista la prima vittoria. Prima posizione per lui ottenuta a inizio gara con un sorpasso ai danni di Kean Nakamura-Berta, partito dalla pole position in seguito alla penalità inflitta a Deagen Fairclough.

Freddie Slater si conferma il pilota da battere in questa stagione di F4 UAE: terzo posto per lui dopo una gara in rimonta in cui ha messo in mostra velocità e maturità. Il britannico consolida così la leadership del campionato.

Giù dal podio Rashid Al Dhaheri, quarta posizione per lui. Quinto Nikita Bedrin che si piazza davanti ad Alex Powell grazie ad un sorpasso d’esperienza alla staccata in entrata di curva 6. Settimo Gabriel Stilp che nelle fasi finali perde terreno così come Zach Scoular che lo segue al traguardo. Chiudono la top 10 Kai Daryanani e Alvise Rodella. L’Italiano è stato artefice di una gara solida che l’ha visto rimontare dalla ventriteesima posizione di partenza.

L’inversione della griglia ha reso la gara più avvincente e ricca di colpi di scena. Nei primi minuti è entrata l’unica safety car della gara a causa di diversi contatti – tra cui uno causato come in gara 1 da Tiago Rodrigues – che hanno visto quattro piloti uscire di scena. Caotica è stata anche la ripartenza: se i primi si sono staccati dal gruppo, dietro una serie di contatti che ha visto tra i colpiti anche Matteo Quintarelli e Doriane Pin. I due, che erano in top 10, hanno chiuso rispettivamente venticinquesimo e ventiquattresima.

Per quanto riguarda le altre ragazze, Carrie Schreiner è stata la migliore arrivando ventunesima. Sfortunata Tina Hausmann: un detrito nell’ala anteriore le fa perdere posizioni nella fase finale della gara, che chiude ventisettesima. Aurelia Nobels costretta al ritiro.

Qui il link per rivivere le emozioni di Gara 2.

Ordine arrivo

Ecco l’ordine d’arrivo di gara 2:

Appuntamento con gara 3 domani alle 14:45 ora italiana, sempre sul canale Youtube di LiveGP.

Anna Botton