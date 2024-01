Stesso copione di ieri a Yas Marina: in gara 3 del secondo round di Abu Dhabi della F4 UAE Keanu Al Azhari ottiene la seconda vittoria consecutiva del weekend, ponendosi come principale antagonista di un Freddie Slater sempre più leader del campionato.

Al Azhari vince nel caos

Gara abbastanza caotica, caratterizzata da ben tre neutralizzazioni, e finita sotto Safety Car. Questo non ha però rappresentato un problema per Al Azhari, che partito dalla pole (la terza in quattro qualifiche), non si è fatto minimamente impensierire, chiudendo con il secondo successo consecutivo in F4. Aveva già vinto ieri in gara 2, caratterizzata dall’inversione di griglia, ma questa volta è riuscito dove aveva fallito in precedenza, ossia vincere dalla pole conquistata in qualifica. Il pilota degli Emirati ha così consolidato il secondo posto in campionato, presentandosi come principale antagonista di Freddie Slater

Alle sue spalle ha chiuso proprio l’inglese di Mumbai Falcons, altro protagonista del weekend. Vincitore in gara 1, in gara 2 ha messo in piedi un’entusiasmante rimonta dalla dodicesima posizione, finendo terzo. Oggi è stato forse più cauto, visto anche il suo grande margine in classifica, ma i punti conquistati gli permettono di andare in fuga. Dopo due round su cinque il suo margine sugli inseguitore è di 23 punti e può guardare con ottimismo al resto della stagione mediorientale.

Segue al terzo posto Kean Nakamura-Berta, che vince nella classifica rookie, sfruttando anche il fatto che Alex Powell sia rimasto fermo in griglia di partenza (poi riuscendo comunque ad avviarsi). Quarto è Deagen Fairclough, che però è sotto investigazione per un sorpasso effettuato ai danni di Bedrin uscendo dai limiti della pista. Ad approfittarne potrebbero essere Gabriel Stilp, Doriane Pin e lo stesso Bedrin, che era in lotta per il podio e in un giro ha perso ben quattro posizioni, finendo solo settimo. Chiudono la zona punti Caranta, Scoular e Yeh.

Amara la gara degli italiani: dopo la buona rimonta di ieri, Alvise Rodella ha chiuso la gara ritirato, dopo un contatto con Kamal Mrad. Solo 13esimo invece Matteo Quintarelli.

Classifica F4 UAE: Slater 110, Al Azhari 87, Nakamura-Berta 72, Bedrin 64, Al Dhaheri 49, Fairclough 48, Powell 39, Pin 30, Stilp 26, Quintarelli 20. Rookie: Nakamura-Berta 105, Powell 82, Scoular 69, Pin 54, Caranta 39.

Il prossimo round della F4 UAE (insieme alla FRMEC) sarà tra due settimane, con team e piloti che si sposteranno sul circuito di Dubai.

Alfredo Cirelli