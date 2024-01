Primo successo in monoposto per Kean Nakamura-Berta, nella prima gara della F4 UAE ad Abu Dhabi. Sul circuito di Yas Marina il pilota di origine asiatica ha vinto davanti a Keanu Al-Azhari e a Freddie Slater. Decimo l’italiano Alvise Rodella.

Primo successo per Nakamura-Berta

Il pilota giapponese della Mumbai Falcons, appartenente all’academy Alpine, era solo alla sua settima gara in F4, dopo aver disputato un paio di round nella F4 del sud-est asiatico. Già in quella serie si era dimostrato molto competitivo, ma giunto nella F4 UAE, con la giusta esperienza, ha saputo sfruttare le sue abilità. Secondo in qualifica, ha bruciato al via il poleman Al-Azhari per portarsi davanti. Una volta salito primo ha dominato, chiudendo con più di cinque secondi di vantaggio sul primo degli inseguitori. Nakamura-Berta ha vinto anche nella classifica rookie.

Secondo ha chiuso Keanu Al-Azhari, poleman un po’ a sorpresa, ma che sul passo gara ne aveva di meno di Nakamura-Berta. Domani partirà di nuovo dalla pole in gara 3. Terzo ha terminato Freddie Slater con l’altra Mumbai Falcons.

Alex Powell, Rashid Al Dhaheri, Dion Gowda e Deagen Fairclough hanno chiuso dalla quarta alla settima posizione. Molto bene Doriane Pin, che ha terminato in ottava posizione: la pilota francese è stata molto veloce in tutto il weekend, attestandosi spesso in top 10. Gabriel Stilp ha invece effettuato un errore marchiano in partenza, partendo notevolmente in anticipo rispetto agli altri. Riceve quindi dieci secondi di penalità, e sale nono Nikita Bedrin. La penalità di Stilp ha fatto inoltre salire in zona punti Alvise Rodella, davanti all’altro italiano Matteo Quintarelli. Quest’ultimo partirà domani in seconda posizione per effetto dell’inversione di griglia dei primi dodici. Dalla pole ci sarà invece Jack Beeton, dodicesimo.

Di seguito, ecco la classifica completa della gara:

Classifiche del campionato: Nakamura-Berta 25, Al Azhari 18, Slater 15, Powell 12, Al Dhaheri 10; Rookie: Nakamura-Berta 25, Powell 18, Pin 15.

L’appuntamento è previsto per domani alle ore 07.50 con gara 2.

Alfredo Cirelli