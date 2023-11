La settantesima edizione del GP di Macao è alle porte, e come negli ultimi tre anni, ci saranno anche le vetture di Formula 4. Se però dal 2020 al 2022 è stata un’esigenza causata dalla pandemia, stavolta le monoposto Tatuus saranno presenti in qualità di contorno. Come accaduto nel 2013 per la sessantesima edizione, infatti, l’evento sarà articolato in due fine settimana, nel primo dei quali, quello dell’11 e il 12 novembre, le piccole monoposto saranno protagoniste. Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere.

Il circuito

Il tracciato si snoda nella città cinese di Macao, un ex protettorato portoghese. La prima gara si è disputata nel 1954, e negli anni l’evento ha riscosso sempre più successo. Il circuito, modificato una sola volta nel 1993, misura 6.115 km e presenta 24 curve, 15 a destra e 9 a sinistra. Il primo tratto è molto veloce, con le vetture che arriveranno in curva 3, la Lisboa, sprigionando la massima potenza. Il settore successivo, da percorrere in leggera salita, è molto tortuoso, e comprende pieghe importanti come Maternity Hill, la Teddy Ip, nome storico del motorsport di queste zone, e Reservoir Bend.

Il culmine arriva con il tornante Melco, forse il più iconico del tracciato, da affrontare addirittura a meno di 20 km/h. La discesa che termina nel Fisherman’s Warf, nella zona dei Docks, riporta nella zona dei box e dello start. Il record della pista per la Formula 4 è stato stabilito nel GP di Macao dello scorso anno da Wing Chung Chang al volante di una Mygale M14-F4.

Le vetture

Formalmente, questo sarà un round fuori campionato del campionato di Formula 4 del sud est asiatico. Vi parteciperanno infatti diversi dei team e dei piloti presenti nel primo round, disputato due settimane fa sul circuito cinese di Zhuzhou.

A differenza delle precedenti tre edizioni del GP di Macao, in cui sono state utilizzate vetture Mygale della F4 cinese, stavolta ci saranno le Tatuus T-421. Queste sono utilizzate in gran parte dei campionati di F4, come quello italiano e quello degli Emirati Arabi Uniti. Dotate di halo, monteranno un motore Abarth da circa 180 cv, con gomme Giti, le stesse della serie emiratina. Ciò permetterà a molti più piloti di adattarsi meglio a delle vetture già usate in precedenza.

Team e piloti

La maggior parte dei piloti proviene dai campionati di F4 cinese e del sud est asiatico, ma ci sono comunque diversi nomi interessanti. Spicca fra tutti quello di Arvid Lindblad, terzo nella F4 italiana quest’anno e pilota Red Bull. L’inglese il prossimo anno correrà in Prema in Formula 3, ma tuttavia ha deciso di non correre l’evento principale, concentrandosi sulla Formula 4. Lindblad, che correrà con la Prema supportata dal team Theodore, è uno dei favoriti per la corsa.

Potrebbe puntare alla vittoria anche Martinius Stenshorne. Il norvegese, vicecampione della Formula Regional europea e primo dei rookie, correrà con la Pinnacle Motorsport la gara dedicata alle Formula 4.

Un altro nome interessante è quello di Freddie Slater, il quale quest’anno ha preso a parte ad alcune gare della F4 italiana, di quella inglese e dell’Euro 4. L’inglese, che correrà a Macao anche lui con Prema, potrebbe essere un interessante jolly tra le strade di Macao. Prema completerà infine la sua line up schierando Rashid Al Dhaheri, anche lui impegnato nella F4 italiana, e Charles Leong Hon Chio: il macaense ha vinto le edizioni 2020 e 2021 dettate dalla pandemia, e potrà confrontarsi ora con piloti di caratura internazionale.

Un altro nome da tenere d’occhio è quello di Bianca Bustamante, che correrà per BlackArts Racing. La pilota filippina del programma junior McLaren ha gareggiato quest’anno in F1 Academy, e potrebbe sicuramente aspirare ad un buon piazzamento. Non sarà però la sola donna: ci saranno anche Miki Koyama e Vivian Siu Wing Man. La prima, giapponese del team Super License, nel 2022 ha vinto la Formula Regional nipponica, diventando la prima ragazza a vincere una serie FIA unisex. Siu, invece, al momento è impegnata proprio nella F4 del sud est asiatico, con il team Champ Motorsport.

Proprio della serie del sud est asiatico ci saranno molti dei piloti presenti. Ci sarà infatti il leader del campionato Tiago Rodrigues, macaense, con Asia Racing Team, insieme al secondo in classifica Jack Beeton, australiano di Agi Sport, e a Xiao Kunpang, cinese, sempre di Asia racing Team. Infine, menzione speciale per Dragon, pseudonimo di Ryuji Kumita, pilota giapponese di B-Max Racing che correrà alla veneranda età di 56 anni, dopo aver iniziato a correre a 46 anni.

In totale, ci saranno 23 piloti presenti all’evento.

La entry list completa:

Programma e orari

A differenza del weekend principale del GP di Macao, che durerà quattro giorni, questo sarà articolato in due. Sabato 11, alle 00.45 ora italiana, ci sarà una sessione di prove libere da 45 minuti, mentre nel pomeriggio locale, alle 8.45, ci sarà la sessione di qualifiche da mezz’ora. Domenica ci saranno le due gare, la prima di qualificazione da 8 giri (48.936 km) o 25 minuti all’una di notte italiana, e la seconda, quella principale, da 12 giri (73.440 km) o 40 minuti, alle ore 08.40. Tutte le sessioni saranno visibili sul canale YouTube Parc Fermé TV con commento in italiano, o su Motorsport.TV in lingua inglese.

Alfredo Cirelli