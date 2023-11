Il Macau GP regala colpi di scena nella main race della settantesima edizione: Luke Browning trionfa in FIA F3 davanti ad un incredibile Hauger e il nostro Gabriele Minì. Tantissime uscite di scena “eccellenti”, tra le quali quelle di Alex Dunne, Dino Beganovic e Paul Aron, con la vettura di quest’ultimo a fuoco dopo un violento incidente che innesca una bandiera rossa al nono giro.

BROWNING SI CONFERMA VINCITORE DOPO LA GARA DI QUALIFICA

Browning, già vincitore della gara di qualifica corsa ieri, effettua un’ottima partenza e vince tenendo saldo il timone della situazione nell’angusto cittadino di Macao, nonostante molte Full Course Yellow e la sospensione di gara. L’inglese di Hitech è abile a tenere testa nel finale ad un arrembante Dennis Hauger: nello svolgimento della gara il pilota MP prima attacca Paul Aron per la terza piazza e poi, nel finale, tenta di insidiare il leader.

Ottima gara per il nostro Minì: resta lontano dai guai e nonostante il sorpasso nelle fasi fianli subito da Hauger per la seconda piazza, può ritenersi comunque soddisfatto. Il siciliano riesce a salire sul podio, regalando una nota positiva alla scuderia. Per SJM Theodore Prema Racing, a parte Minì, i risultati sono piuttosto deludenti: Dino Beganovic esce di scena nelle fasi iniziali di corsa, mentre Paul Aron è protagonista di uno spaventoso incidente dopo metà gara, con la vettura divisa in due ed in fiamme.

PAURA PER ARON: BANDIERA ROSSA E GARA SOSPESA

A sette giri dal termine Paul Aron sbatte violentemente contro le barriere. L’estone perde il controllo della monoposto e le immagini televisive mostrano la vettura di Aron spezzata in due che prende fuoco. Fortunatamente il pilota esce illeso dalla collisione e la direzione gara dapprima neutralizza la gara con una Safety Car, poi espone la bandiera rossa. I detriti fanno sì che altri piloti subiscano danneggiamenti sulle monoposto: Wurz, in quel momento in rimonta, danneggia l’ala anteriore che va ad incastrarsi sotto la vettura (causando danni non riparabili) e Martì, che accusa una foratura.

FINALE DI GARA: SUCCESSO PER BROWNING DIETRO LA SC, MA CHE SORPRESA HAUGER

Dopo l’interruzione e due giri dietro la Safety Car, Browning riparte bene e Dennis Hauger supera Minì, andando a caccia del leader. Il norvegese finirà al secondo posto, migliore posizione anche per il team MP Motorsport. Nelle ultime battute entra di nuovo in scena la Safety Car, che di fatto accompagna Browning alla vittoria, per il ritiro di Nikola Tsolov, che va a muro. Luke Browning entra dunque negli annali di questa prestigiosa gara nel panorama del motorsport mondiale.

Giulia Scalerandi

Leggi anche: FIA F3 | GP MACAO, QUALIFYING RACE: VINCE BROWNING, TERZO MINÌ