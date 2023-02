Dopo Haas e Red Bull anche la Williams ha svelato la livrea della monoposto che affronterà il prossimo campionato mondiale di F1: la FW45. Nessun particolare stravolgimento dei colori, che rimangono essenzialmente gli stessi dello scorso anno, ma la vera novità è rappresentata dall’annuncio di nuove partnership, prima tra tutte quella con Gulf Oil.

GULF RESTA IN F1 CON WILLIAMS

Dopo aver terminato la partnership con McLaren al termine della scorsa stagione, l’impresa petrolifera si è unita al team di Grove per il 2023 ed oltre, come si può leggere sul comunicato del team. Il nuovo sponsor compare dunque sulla carrozzeria della FW45, in particolare sul muso nella zona davanti all’halo e ai lati dell’ala posteriore.

Oltre al già citato Gulf Oil, la Williams per questa stagione ha stretto accordi anche con altri sponsor, nel dettaglio Stephens, Michelob ULTRA e PureStream.

LIVREA IN ATTESA DELLA VERA MONOPOSTO

La nuova livrea per il momento è stata presentata applicata alla monoposto della stagione precendente. Di certo l’obiettivo della nuova vettura sarà quello di non ripetere quanto fatto dalla FW44, ultima nel campionato costruttori con soli 8 punti. A questo scopo la Williams si è rinnovata per questa nuova stagione, sostituendo Nicholas Latifi con il debuttante Logan Sargeant e cambiando anche il team principal, annunciando James Vowles proveniente dalla Mercedes.

“Sono davvero entusiasta di ricominciare per un altro anno con la squadra” – ha dichiarato Alex Albon, alla sua seconda stagione in Williams. “La macchina ha un bell’aspetto e scenderà in pista a Silverstone. Il team ha lavorato molto duramente l’anno scorso e durante l’inverno per migliorare alcuni aspetti chiave della nostra macchina, impegnandosi al massimo per cercare di massimizzare ciò che vogliamo ottenere dalla macchina per il 2023, quindi non vedo l’ora di vedere quello che la FW45 può fare”.

Queste invece le parole di Logan Sargeant: “Sono davvero entusiasta che la stagione inizi dopo quello che, per me, sembra un lungo inverno. Sono super motivato e abbiamo lavorato sodo. La macchina ha un aspetto fantastico e mostra l’enorme impegno che il team ha messo in atto, quindi non vedo l’ora di iniziare a lavorare a Silverstone prima della partenza per il Bahrain”.

La FW45 sarà rivelata a Silverstone il 13 febbraio, quando i due piloti scenderanno in pista per lo shakedown prima dei test pre-stagionali del Bahrain.

Carlo Luciani