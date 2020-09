I nuovi proprietari della Williams hanno nominato Simon Roberts come nuovo team principal ad interim. In contemporanea, il CEO Mike O’Driscoll ha annunciato il suo ritiro una volta completata la transizione della scuderia verso la nuova proprietà, Dorilton Capital.

Simon Roberts sul ponte di comando

Roberts, 57 anni, fa parte della Williams da maggio, con il ruolo di managing director e responsabilità sulle divisioni tecniche, operative e planning. Nel suo curriculum figurano una lunga permanenza in McLaren, ben diciassette anni, e un anno in Force India, con ruoli di responsabilità nelle operazioni.

Il nuovo team principal ha così commentato: “Si prospetta un futuro eccitante davanti al team, una nuova era per la Williams e sono contento di farne parte. Non vedo l’ora di raccogliere la sfida visto che vogliamo riportare la scuderia ai piani alti della griglia.”

Mike O’Driscoll pianifica il ritiro

Nel precedente incarico in seno alla Williams, Simon Roberts riportava direttamente al CEO Mike O’Driscoll. Uomo Williams dal 2011 e con un incarico per cui doveva riferire a Frank Williams e il board della scuderia, O’Driscoll traghetterà il team fino al completo passaggio nelle mani della nuova proprietà.

O’Driscoll ha dichiarato: “E’ stato e rimane un enorme privilegio far parte di questo team. Sono orgoglioso di aver giocato il mio ruolo nell’assicurare un futuro a lungo termine per la Williams e lavorerò a stretto contatto con Matthew Savage (chairman della Williams, ndr) per un’agevole transizione e la miglior posizione per il futuro successo della scuderia.”

Sic transit gloria mundi

Non sono passate neanche quarantotto ore dall’uscita di scena di Claire e Frank Williams dalla scuderia di famiglia, che la nuova proprietà muove le prime pedine.

Per quanto il nome di Simon Roberts non sia conosciuto tra il pubblico, il curriculum del nuovo team principal pare essere solido e molto valido. La nuova dirigenza pare aver giocato in maniera saggia con la sua nomina: pur avendo solo tre mesi di esperienza con la scuderia di Grove, il passato può garantire gli strumenti necessari al nuovo ruolo.

D’altro canto, però, vale la pena notare come il passaggio verso Dorliton Capital si configuri come una situazione molto fluida, dalla quale è scaturito solo un accordo ad interim sulla nomina del team principal.

Luca Colombo