Nella giornata di oggi, Williams Racing ha annunciato la conferma di Logan Sargeant anche per la stagione 2024 di Formula 1. Il driver americano avrà quindi una seconda occasione alla guida della vettura di Grove. L’annuncio di oggi ha una valenza a suo modo storica; per la prima volta, infatti, tutti i piloti sulla griglia dell’ultimo GP sono stati confermati per la stagione successiva.

Una conferma annunciata

Al termine di un campionato anomalo, dominato da Verstappen, anche l’ultimo pezzo del mosaico dei piloti che comporranno la griglia 2024 è andato al suo posto. La Williams, ultima scuderia con ancora un sedile libero, ha infatti confermato Logan Sargeant anche per la prossima stagione. L’americano continuerà a fare coppia con il compagno di squadra Alexander Albon, già confermato in precedenza dalla squadra britannica.

Sargeant ha corso quest’anno la sua prima stagione di F1 con la Williams riuscendo ad ottenere un punto nella gara di casa, dopo la squalifica di Hamilton e Leclerc. In questo modo, è diventato il primo pilota americano a prendere un punto iridato in F1 dopo Michael Andretti nel Gran Premio d’Italia del 1993. La sua conferma era nell’aria, soprattutto dopo il team radio conclusivo del team principal Vowles al termine della gara di Abu Dhabi.

Con il prolungamento del contratto di Sargeant, per la prima volta in 73 anni di storia della F1, tutte le coppie di piloti sono state confermate anche per la stagione successiva. Un dato singolare, indice di come le categorie propedeutiche abbiano bisogno di una ventata d’aria fresca.

Le dichiarazioni del pilota e del team principal Williams

Sargeant ha commentato con felicità la sua conferma. “Sono entusiasta di continuare a correre con la Williams anche nella stagione 2024. E’ stato un viaggio incredibile quello fatto con il team sino ad ora. Sono grato per l’opportunità concessami di continuare a crescere come pilota all’interno di un gruppo così talentuoso e dedito al lavoro”.

“Abbiamo piani entusiasmanti per il futuro e non vedo l’ora di contribuire al successo della squadra nel 2024”, ha chiosato Sargeant. James Vowles, team principal Williams, ha dichiarato: “Sono molto felice di poter avere Logan ancora con noi nella stagione 2024. Ha dimostrato di saper gestire la pressione nel corso dei Gran Premi, e questo lo rende un pilota perfetto per la nostra squadra. Abbiamo grande fiducia nelle sue abilità e crediamo che insieme potremo cogliere successi migliori nel corso della prossima stagione”.

Una notizia importante per la carriera di Sargeant, che in tanti davano in uscita già nel corso della stagione a favore di Mick Schumacher. Certamente, un suo appiedamento dopo solo un anno sarebbe stato poco corretto, visto quanto fatto per portarlo in griglia nonostante la sua evidente impreparazione e i netti miglioramenti mostrati.

Redazione