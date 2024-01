Nascerà dall’Academy il nuovo talento pronto a riportare il team Williams ai fasti del passato? Da Stroll a Sargeant sono molti i piloti promossi dalla filiera nel recente passato ma andiamo a conoscere più nel dettaglio quali sono attualmente gli enfant prodige della Williams Driver Academy.

Quinto anno per la Chadwick nell’Academy Williams

Jamie Chadwick è la pilota con più anni alle spalle nell’Academy dello storico team britannico. Entrata a fare parte del programma nel 2019, la britannica ha conquistato tutti e tre i titoli della W Series prima del passaggio oltreoceano nel 2023, gareggiando nella Indy NXT. Nella sua stagione da rookie la pilota classe ’98 ha chiuso al dodicesimo posto al termine di un campionato in crescendo, vantando un sesto posto come miglior risultato.

Il 2024 vedrà la Chadwick ancora coinvolta nella serie statunitense con l’obiettivo di progredire e chissà, ricalcare le impronte di alcune sue colleghe che hanno ben figurato nella massima serie americana a ruote scoperte, l’Indycar.

O’Sullivan e Colapinto promossi in F2

Dopo una buona stagione nel campionato FIA Formula 3, Zak O’Sullivan e Franco Colapinto avranno l’opportunità di debuttare in Formula 2 grazie all’appoggio della Williams Drivers Academy. O’Sullivan si è imposto come vice-campione della categoria nell’ultimo anno F3 rispettando appieno un percorso di crescita che lo aveva visto debuttare nella serie nel 2022, dove tra alti e bassi aveva già mostrato potenziale.

Discorso simile per l’argentino Franco Colapinto chiamato al debutto nella classe superiore dopo aver chiuso al quarto posto il campionato Formula 3 2023. Prossimo ai 21 anni, Colapinto si giocherà molte delle sue carte già nella prossima stagione, con il rischio che un lento adattamento alla categoria possa presto tagliarlo fuori dal sogno di correre nella master class.

Resterà il Formula 3 Luke Browning che, dopo diversi anni nei campionati formula britannici, è approdato nella serie targata FIA in extremis a inizio anno dimostrando sin da subito una buona competitività ma chiudendo solo al quindicesimo posto. Carta d’identità alla mano è difficile prevedere un futuro in Formula 1 per l’inglese ma le vittorie a raffica delle recenti stagioni, ultima Macao, sono una garanzia sul suo talento.

Bondarev e Block i più giovani del roster

Ancora tutto da scoprire l’estro di Oleksandr Bondarev, giovanissimo kartista classe ’09, quest’anno vincitore del campionato europeo OKJ. Destinato a orbitare nel mondo del karting almeno per un’altra stagione, l’ucraino è senza dubbio una delle maggiori promesse del motorsport europeo.

Giovanissima è anche l’ultima ad essersi unica all’Academy. Si tratta della figlia d’arte Lia Block, classe 2006, pronta a debuttare nel 2024 nella F1 Academy. Un salto importante per la pilota americana, all’esordio su monoposto dopo aver spaziato tra Nitrocross, American Rally ed Extreme E. Per una pilota che entra un altro è costretto ad abbandonare. La Williams Academy non ha infatti confermato l’appoggio ad Oliver Grey dopo una stagione di debutto in Formula 3 incolore, conclusa senza piazzamenti a punti.

Samuele Fassino