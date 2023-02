A meno di due settimane dall’inizio della stagione 2023 di F1 in Bahrain, Max Verstappen è stato investito del ruolo di global ambassador per Heineken, diventando sempre più un punto di riferimento della F1, in pista e fuori.

Verstappen: nuovo ambasciatore Heineken

La partnership tra queste due icone olandesi mira ad incoraggiare le nuove generazioni ad un consumo responsabile degli alcolici grazie al marchio 0.0. Parte dell’accordo vede anche l’impiego di Player 0.0, iniziativa di gioco per creare un’esperienza di corsa virtuale per i fan, che culminerà con la possibilità per i giocatori vincenti di gareggiare contro alcuni dei migliori piloti del mondo.

Max ha cosi commentato l’accordo: “Essendo io stesso originario dei Paesi Bassi, è davvero speciale essere associato a un marchio olandese iconico come Heineken. Chi mi conosce sa che sono molto determinato e come pilota non voglio lasciare spazio a errori. Ecco perché sono felice di partecipare alla campagna ‘Quando guidi, non bere mai’, che mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sul consumo responsabile di alcol. Inoltre, essendo io stesso un appassionato di giochi e di Sim Racing, sono lieto di partecipare alla nuova iniziativa di gioco in fase di sviluppo, chiamata Player 0.0“.

Il due volte campione del mondo sarà inoltre parte attiva della campagna di sensibilizzazione When You Drive, Never Drink, già in atto dal 2016, che ha visto coinvolti in passato Keke e Nico Rosberg, Sir Jackie Stewart, Sergio Perez e Daniel Ricciardo.

Incredibly proud and honoured to be joining forces with the iconic Dutch brand @Heineken for a long term partnership 🤝 More coming 🔜 pic.twitter.com/NelO0ExvGs — Max Verstappen (@Max33Verstappen) February 20, 2023

Non solo Max: anche Red Bull nell’accordo con Heineken

La collaborazione con Max Verstappen non è isolata. Heineken annuncia infatti anche una partnership tra il team Red Bull Racing e Heineken 0.0. Anche qui l’obiettivo rimane quello di sensibilizzare gli appassionati sul consumo responsabile di alcol. Gli appassionati potranno contare su campagne che spaziano nei settori del gioco, della musica e del lifestyle. Una collaborazione che mira a entrare in contatto con gli appassionati di corse di tutto il mondo per un coinvolgimento con la migliore squadra di F1 del momento e il pilota campione del mondo.

Il team principal Red Bull, Christian Horner, ha così commentato: “Ogni grande squadra ha bisogno di una serie di grandi partner che la supportino nel suo percorso e siamo incredibilmente entusiasti di aggiungere Heineken ai nostri partner globali con il loro marchio no alcol Heineken 0.0. Heineken è diventata una parte importante della famiglia della F1 in tutto il mondo, offrendo opportunità di intrattenimento emozionanti e coinvolgenti per la nostra base di fan globali, sia in pista che a casa. Non vediamo l’ora di collaborare ancora una volta con loro e di vedere le interessanti opportunità che possiamo offrire ai nostri fan in questa stagione“.

Heineken e F1: insieme dal 2016

Si rafforza così la presenza di Heineken in F1 e, più in generale, nel motorsport. Attivo in F1 dal 2016, il produttore di birra olandese si è inserito nel percorso di ascesa del suo beniamino di casa. Con un’intera nazione che aveva pian piano abbandonato l’interesse per questo sport, data la mancanza sia di un Gran Premio nei Paesi Bassi sia di un pilota che riuscisse ad essere realmente competitivo, Heineken ha per questo atteso l’arrivo in F1 di Verstappen per avviare la sponsorizzazione.

Il brand olandese vede nelle collaborazioni globali con la F1 una piattaforma efficace per incoraggiare il consumo responsabile attraverso una strategia a lungo termine e una campagna mirata: When You Drive, Never Drink. Spendendo almeno il 10% del suo budget di marketing per rafforzare questo messaggio, Heineken si affida da sempre ad ambasciatori di spessore, Nico Rosberg e Sir Jackie Stewart i primi. Attraverso il branding dei circuiti di F1, gli spot televisivi, le attivazioni digitali, le esperienze e gli eventi dal vivo per i fan la campagna si rivolge ad un pubblico globale.

Tra una F1 in espansione e la forza di queste nuove partnership, Heineken si conferma un brand di primo piano, che ora accresce la reputazione e il valore di Red Bull Racing e il pilota di punta, Max Verstappen.

Anna Botton