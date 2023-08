Una livrea speciale per il Gran Premio d’Italia, ideata per celebrare il proprio DNA sportivo ed al tempo stesso lo storico successo colto nella 24 Ore di Le Mans lo scorso mese di giugno. Ma anche riferimenti storici, ospiti di prestigio, vetture in esposizione ed eventi di contorno all’evento: scopriamo come la Scuderia Ferrari si sta preparando all’attesissimo fine settimana in programma nel Tempio della Velocità di Monza.

LA FERRARI SI COLORA DI GIALLO

Anche quest’anno la livrea della Rossa avrà un tocco di…giallo. Come già accaduto lo scorso anno, in occasione del 75° anniversario della fondazione della scuderia di Maranello, uno dei colori storici dell’azienda tornerà a fare la propria presenza sulla vettura in occasione del week-end di casa. Sulla monoposto comparirà infatti un chiaro riferimento al recente successo conquistato nella competizione endurance più famosa al mondo, attraverso una banda a “V” gialla che sarà presente sul muso e sul cofano motore della SF-23, a richiamare il motivo già in auge sulla carrozzeria della 499P Hypercar. Inoltre, in aggiunta ai numeri di gara, anche le tute di Leclerc e Sainz presenteranno insieme al giallo e al classico rosso anche il colore nero, per una combinazione realizzata appositamente per questa occasione.

TRA STORIA E CAMPIONI

Altri riferimenti storici saranno presenti nel tunnel che conduce verso il box della squadra, grazie ad una serie di grafiche che ripercorreranno le pietre miliari del DNA sportivo di Ferrari. Proprio il garage del Cavallino vedrà in questa occasione anche la presenza di Antonio Giovinazzi e Alessandro Pier Guidi, due dei tre trionfatori a Le Mans nello scorso mese di giugno insieme a James Calado. Presente inoltre anche Antonio Fuoco, reduce dalla pole position di Le Mans e dall’ottimo secondo posto conquistato a bordo della vettura numero 50 nella recente 6 Ore di Monza.

Il pubblico avrà poi modo di ammirare nella Fanzone dell’Autodromo tre modelli accomunati dal DNA sportivo: la 499P numero 51 vincitrice di Le Mans; la 296 GT3, nuova vettura di Maranello per le competizioni GT che nella scorsa primavera ha conquistato la vittoria assoluta nella 24 Ore del Nürburgring sulla leggendaria Nordschleife; ed infine la F2003-GA di Formula 1, che vinse a Monza proprio nel 2003.

INIZIATIVE OLTRE L’AUTODROMO

Tra le iniziative adottate nell’ambito del “Fuori GP” vi sarà la possibilità di ammirare l’indimenticata F1-87/88C che conquistò nel 1988 una fantastica doppietta con Gerhard Berger e Michele Alboreto, presente in piazza Trento e Trieste a Monza. Presso il flagship store di Milano sarà presente una selezione di kit da gara appartenuti ad alcuni piloti che hanno scritto la storia recente del Cavallino, come Fernando Alonso, Felipe Massa, Kimi Räikkönen e Sebastian Vettel, fino ad arrivare a Leclerc e Sainz. L’installazione delle tute dei campioni sarà visitabile durante tutta la settimana di Monza e successivamente si trasferirà presso lo store Ferrari di Maranello.

Marco Privitera