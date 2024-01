Il matrimonio tra Charles Leclerc e la Scuderia Ferrari proseguirà anche oltre la stagione 2024, ora è ufficiale. Per il pilota monegasco un rinnovo pluriennale, senza specificare la data della nuova scadenza. Leclerc andrà a caccia di un titolo Mondiale piloti che manca a Maranello dal 2007, anche nella nuova epopea della Formula 1 che inizierà nel 2026.

Rinnovo pluriennale per Leclerc con Ferrari

Leclerc e Ferrari ancora insieme. Lo storico team italiano ha appena annunciato il prolungamento di contratto del classe ’97, pronto a iniziare la sua sesta stagione nella scuderia. Per il monegasco tante belle prestazioni nei cinque anni passati ma mai una vettura all’altezza di battersi per il titolo mondiale. In 125 Gran Premi disputati, tra Alfa Romeo Sauber e la stessa Ferrari, sono 5 le vittorie, 30 i podi e ben 23 le pole position.

Il talento di casa Ferrari è entrato a far parte dell’Academy già a partire dal 2016. Sotto l’ala del Cavallino il monegasco domina il campionato Formula 2 nel 2017 prima di muovere i primi passi nella massima serie l’anno successivo, “parcheggiato” nel team Alfa Romeo Sauber, dove sin dalle prime uscite mostra lampi di grande talento.

La soddisfazione dei protagonisti

“Gareggiare per questo team è il mio sogno dall’età di 3 anni”, ha dichiarato Leclerc nel comunicato del rinnovo. “Questo team per me è come una seconda famiglia e lo è sin da quando sono entrato a far parte della FDA nel 2016. Il mio sogno è vincere il titolo Mondiale con la Ferrari e sono sicuro che nelle prossime stagioni potremo toglierci delle belle soddisfazioni assieme”.

“Charles è parte della famiglia Ferrari da oltre 8 anni”, le parole del team principal Ferrari Fred Vasseur. “E’ stato naturale accordarci per il rinnovo in quanto i suoi valori coincidono con quelli della nostra azienda. Il nostro impegno è quello di dare a Leclerc una vettura vincente, ripagando la sua fiducia nei nostri confronti”.

Samuele Fassino