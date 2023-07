Daniel Ricciardo sarà al via del GP d’Ungheria con AlphaTauri al posto di Nyck De Vries. La notizia, data già per certa nella giornata di oggi, è stata ufficializzata poco fa. Un altro ritorno al passato per il pilota australiano, che tornerà a guidare per la squadra di Faenza dopo 10 anni.

DE VRIES APPIEDATO

Dopo l’ottimo esordio in F1 lo scorso anno a Monza, Nyck De Vries quest’anno non ha convinto Helmut Marko, che ha deciso di scaricare l’olandese dopo appena 10 GP. Una scelta che farà discutere, ma non è sicuramente una novità vedere cambi di sedile a stagione in corso in Red Bull e AlphaTauri.

Nessun punto conquistato fino ad ora in questa stagione da parte del campione del mondo di Formula E, unico fermo a quota 0 insieme all’altro rookie Logan Sargeant. Questo ha sicuramente portato alla decisione di sostituirlo, anche se la situazione dall’altra parte del box non è poi migliore. Fino ad ora sono soltanto 2 i punti conquistati da AlphaTauri, tutti ottenuti da Yuki Tsunoda, con il team che è ultimo nella classifica costruttori, segno che oltre ai piloti c’è sicuramente qualcosa in più da rivedere.

BENTORNATO DANIEL

Se da un lato però è stata mietuta un’altra vittima da Marko, dall’altro il pubblico sarà sicuramente felice di rivedere Daniel Ricciardo in pista. Per l’australiano è arrivata quindi una seconda possibilità in F1 dopo l’esperienza in McLaren che lo ha visto anche vincere un GP a Monza nel 2021.

Non sarà un lavoro facile per lui, chiamato a ricostruire la propria carriera e al contempo a risollevare la squadra da una situazione non certo facile. Di sicuro la sua esperienza potrà essere un valore aggiunto ma sarà la pista ad emettere un giudizio.

“Sono molto lieto di dare il bentornato a Daniel nel team” – ha commentato Franz Tost, Team Principal della Scuderia AlphaTauri. “Non ci sono dubbi sulle sue capacità di guida e conosce già molti di noi, quindi la sua integrazione sarà facile e diretta. Anche il team trarrà molto vantaggio dalla sua esperienza, visto che ha vinto otto Gran Premi di Formula 1. Vorrei ringraziare Nyck per il suo prezioso contributo durante il suo periodo con la Scuderia AlphaTauri e gli auguro tutto il meglio per il futuro”.

Queste invece le parole di Ricciardo: “Sono entusiasta di tornare in pista con la famiglia Red Bull!”

Carlo Luciani