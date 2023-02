Aston Martin chiude la prima giornata di test con il secondo tempo di Fernando Alonso, ma con alcuni problemi che ne hanno condizionato la presenza costante in pista.

Nonostante la seconda posizione di giornata ottenuta dallo spagnolo, non è stato l’inizio dei sogni quello della Aston Martin in Bahrain. Il team di proprietà di Lawrence Stroll ha chiuso la giornata con soli 100 giri percorsi, risultando essere il secondo peggior team sotto questo punto di vista davanti alla sola McLaren.

ALONSO SECONDO A UN SOFFIO DA VERSTAPPEN

Con 60 giri percorsi, Fernando Alonso ha avuto la possibilità di percorrere almeno la distanza di un GP nel corso della prima giornata di test in Bahrain. Lo spagnolo, capace di ottenere il secondo crono di giornata con un set di gomme medie fresche, ha chiuso a 29 millesimi da Max Verstappen, ma è stato capace di recuperare in parte il tempo perso da Drugovich. Il tutto, nonostante si sia dovuto fermare ai box per una parte del pomeriggio per sistemare il fondo danneggiato della sua AMR23.

DRUGOVICH SPIEGA IL PROBLEMA MATTUTINO

Un problema elettrico avuto da Drugovich a soli 10 minuti dall’inizio della giornata di lavoro ha portato all’esposizione dell’unica bandiera rossa di giornata. Un disguido che ha tolto al brasiliano tempo utile per prendere il feeling con la vettura, dopo la chiamata giunta all’ultimo per sostituire Lance Stroll. “Abbiamo avuto un problema elettrico, ma ci è voluto del tempo per sistemarlo”, ha detto Drugovich spiegando il problema. “Non era una cosa complessa da mettere a posto. Siamo poi tornati in pista, abbiamo girato molto, è stato bellissimo e spero di divertirmi e aiutare il team”. Drugovich ha affermato che, malgrado il problema mattutino, il team ha completato il programma di lavoro. Il brasiliano ha avuto anche modo di farsi un’idea della AMR23 ritenendola un passo avanti alla vettura 2022: “Sicuramente è un miglioramento, nei giri che ho fatto mi sono sentito bene, le cose sono andate bene. L’obiettivo del team è quello di fare un passo avanti, penso che ci stiamo riuscendo”.

STROLL IN DUBBIO PER IL BAHRAIN

Non c’è certezza, invece, sulle condizioni di Lance Stroll, infortunato al polso dopo un incidente in allenamento. Aston Martin ha ufficializzato che nella giornata di domani girerà il solo Alonso, mentre per il primo gran premio dell’anno la presenza di Stroll non è confermata. Il team principal Mike Krack non ha diffuso alcun dettaglio riguardo l’infortunio occorso dal canadese, così come un Drugovich chiamato all’ultimo mentre si trovava a Milano. “Non sappiamo ancora nulla, il team sta monitorando la situazione in maniera costante e giornaliera”, ha spiegato Drugovich in conferenza stampa dopo la sessione mattutina. “Non sappiamo cosa succederà. Per la gara è stata richiesta la presenza sia mia sia di Stoffel (Vandoorne, ndr), se Lance non riuscirà a recuperare siamo a disposizione. Sceglierà poi il team prima del weekend di gara”.

Mattia Fundarò