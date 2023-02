E’ Sergio Perez a siglare il miglior tempo di questi tre giorni di Test F1 in Bahrain. Il messicano si è piazzato davanti a Lewis Hamilton che ha però usato la gomma più morbida, mentre convince Ferrari che sembra aver trovato il passo gara.

SVETTA PEREZ

Il miglior tempo di questi test F1 in Bahrain va a Sergio Perez su Red Bull, che ferma il cronometro sul 1:30.305 battendo la pole della passata stagione ottenuta da Charles Leclerc. Il messicano è stato l’unico a scendere in pista per il team di Milton Keynes, con Verstappen che è rimasto a “riposo” avendo girato nei due giorni precedenti. La Red Bull da quello che abbiamo potuto vedere ha mostrato il miglior passo sia in simulazione qualifica che sul passo gara, candidandosi seriamente per la vittoria nel GP che andrà in scena la prossima settimana sempre sul circuito di Sakhir.

Alle spalle di Perez si è invece piazzata la Mercedes di Lewis Hamilton, che ha però ottenuto il suo tempo con gomma C5 ( la più morbida), a differenza del messicano che ha girato con la C4. Mercedes sembra essere in difficoltà soprattutto sul posteriore dove la W14 è parsa parecchio instabile soprattutto nell’uscita di curva. A Brackley avranno parecchio da lavorare visto il gap con i diretti avversari se vuole puntare al podio, che al momento sembra fuori portata.

BENE FERRARI

Carlos Sainz è invece sceso in pista nella sessione pomeridiana dei Test F1 in Bahrain, ottenendo il quinto miglior riferimento a pochi millesimi dal tempo di Leclerc della mattinata. C’e da dire che la Ferrari non ha provato una vera e propria simulazione qualifica a fine sessione ma ha ottenuto il tempo con la C4 a metà pomeriggio, concentrandosi di più sul passo gara. Passo gara che sembra essere stato trovato dagli uomini di Maranello considerate le difficoltà nei due giorni precedenti, con lo spagnolo che ha girato costantemente sul 1.37 basso. Le indicazioni sono quindi positive in vista della gara con la Rossa che dati alla mano è il principale concorrente di Red Bull.

SORPRESA ALONSO, MCLAREN IN DIFFICOLTA’

La sorpresa di questi tre giorni di test F1 in Bahrain è sicuramente Fernando Alonso. L’asturiano, nonostante abbia ottenuto il nono miglior tempo di giornata ha dimostrato un passo gara veramente notevole e soprattutto costante, girando quasi a livello di Mercedes e Ferrari. L’Aston Martin sembra una monoposto nata bene quindi, che potrà dire la sua in questa stagione 2023 salvo sorprese dell’ultima ora. Competitiva anche Alfa Romeo che oggi ha ottenuto il terzo tempo con Bottas che ha utilizzato però mescola C5, ma la Scuderia del Biscione ha ben figurato in tutti e tre giorni di test.

In difficoltà invece McLaren con Lando Norris, che non è andato oltre l’undicesimo tempo con gomma C3 ed ha avuto anche qualche noia tecnica sull’ala anteriore. Il team di Woking avrà parecchio da lavorare per raggiungere i diretti avversari e questa stagione potrebbe rivelarsi in salita anche considerato il sedicesimo tempo di Oscar Piastri. Deludono anche AlphaTauri e Williams che nelle simulazioni passo gara non hanno messo a segno tempi competitivi, e potrebbero essere i fanalini di coda di questo 2023. Ricordiamo che il GP del Bahrain si disputerà Domenica 6 Marzo alle ore 16, e cioè tra una settimana. Vi invitiamo a restare sintonizzati sulle pagine di LiveGP per tutti gli approfondimenti di giornata. Di seguito la classifica del Day-3:

Julian D’Agata