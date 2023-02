Appuntamento da non perdere oggi con il day-3 dei test pre-stagionali del Mondiale F1 2023. Una nuova ed intensa giornata attende i protagonisti del Circus, con l’ultima sessione in vista dell’opening round del campionato che scatterà il prossimo fine settimana. Seguite con noi l’intera giornata con tutte le novità da Sakhir!

Non mancheranno gli spunti interessanti sotto i riflettori del Bahrain International Circuit, impianto scelto per l’unico test collettivo in vista del lunghissimo anno che commenteremo fino a novembre con l’epilogo di Abu Dhabi.