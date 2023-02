E’ Max Verstappen il più veloce nella prima giornata di Test F1 in Bahrain. Il pilota di Red Bull Racing si conferma anche nel pomeriggio migliorando il tempo della mattinata. Problemi invece per la Ferrari di Charles Leclerc nonostante il quarto tempo, che non è però riuscito a girare con continuità.

BENE VERSTAPPEN E ALONSO

Anno nuovo ma è sempre Max Verstappen a confermarsi come pilota più veloce nel primo giorno di Test F1 in Bahrain. L’olandese di Red Bull ha partecipato ad entrambe le sessioni, riuscendo nel pomeriggio a migliorare il tempo della sessione mattutina. L’olandese ha fatto siglare un ottimo 1:32.837, un decimo più veloce rispetto alla mattinata, segno che potrebbe essere ancora la Scuderia di Milton Keynes la squadra da battere in questo 2023. Max ha percorso la bellezza di 153 giri totali confermando che la RB19 non è solo veloce ma anche affidabile.

Buona giornata anche per Fernando Alonso che riesce a portare la sua Aston Martin in seconda posizione grazie al suo 1:32.866, che lo mette a ventinove millesimi dal miglior tempo di questa sessione. L’asturiano ha messo a segno anche la bellezza di 60 giri contro i 40 di Drugovich, con un Aston Martin che si è dimostrata affidabile nonostante i problemi avuti questa mattina. In sesta posizione invece troviamo Lewis Hamilton, con una Mercedes che sembra non aver ritrovato il passo rispetto al finale della passata stagione. Il sette volte campione del Mondo infatti ha fatto siglare un tempo di 1:33.508, poco meno di tre decimi dal tempo di Sainz che aveva ottenuto il secondo miglior riferimento in mattinata ed a sei decimi dal miglior giro di Verstappen.

PROBLEMI PER LECLERC

Problemi invece per Charles Leclerc che ha passato buona parte della sessione ai box riuscendo a completare 64 giri con riferimenti abbastanza alti. Il monegasco ha portato a casa il quarto tempo ma la Ferrari si è dimostrata parecchio instabile soprattutto in rettilineo ed in uscita di curva, dove la SF-23 saltellava vistosamente. Il lavoro di Leclerc è stato fermato anche a causa di inconvenienti tecnici sulla Ferrari, con i meccanici che hanno lavorato parecchio, soprattutto sulle pance e sul fondo della monoposto. Aspettiamo le dichiarazioni degli uomini di Maranello per capire quanto accaduto, considerato che Sainz in mattinata era riuscito a girare con regolarità.

MCLAREN E ALPINE IN DIFFICOLTA’

Quinto tempo per Lando Norris, nonostante i problemi avuti ad inizio sessione che gli hanno fatto perdere parecchio tempo. Il giovane inglese ha infatti siglato solo quaranta giri, ma per la McLaren la strada sembra in salita visto anche i riferimenti del compagno Piastri, diciassettesimo in classifica generale. Decima posizione per Logan Sargeant, che dimostra come la Williams possa essere una monoposto da tenere d’occhio in questa stagione, anche considerato il tempo di Albon in mattinata. Il rookie statunitense ha ottenuto un buon 1:34.324 completando oltre sessanta giri, proseguendo così il suo lavoro di adattamento alla massima formula.

Poco fuori dalla top ten ed in dodicesima piazza troviamo Valtteri Bottas, più in difficoltà rispetto a Zhou che questa mattina ha ottenuto il quinto miglior tempo. Tredicesima posizione invece per Nick De Vries, a poco più di un decimo dal tempo di Tsunoda ottenuto nella sessione mattutina di questi test F1 in Bahrain. Chiudono la classifica Ocon e Magnussen, rispettivamente in diciassettesima e diciannovesima posizione, con Alpine che dovrà risolvere il bando della matassa visto che anche Gasly non è riuscito ad andare oltre il sedicesimo tempo. I test in Bahrain torneranno domani con il Day-2, come sempre in diretta su LiveGP.

Julian D’Agata