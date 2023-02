Finalmente ci siamo: i motori del Mondiale di Formula 1 si accendono con il via dei test pre-stagionali. Un appuntamento da non perdere dal Bahrain International Circuit, per la prima delle tre giornate che ci accompagneranno verso il via del campionato.

Le squadre e i piloti attendono il semaforo verde in fondo alla pit-lane dell’impianto di Sakhir che successivamente il 5 Marzo inaugurerà una lunghissima annata composta da 23 tappe. Alle 8.00 (orario italiano) scatterà l’attività in pista che si concluderà alle 17.30, con una pausa di sessanta minuti dalle 12.00 alle 13.00: seguite con noi tutta l’azione in pista per l’intera giornata!