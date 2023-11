Si è conclusa la giornata di test Formula 1 ad Abu Dhabi, ultimo atto della stagione 2023. L’Alpine di Esteban Ocon ha segnato il miglior tempo della sessione, un crono uguale quasi al millesimo alla sua massima prestazione nella qualifica di sabato. Un cedimento alla sospensione posteriore causa un brutto crash a Russell, con il pilota uscito illeso dalla sua W14.

George’s day of testing in Abu Dhabi comes to an early end after an accident caused by a car failure

We have the car back and have already begun investigations into what caused the accident

Most importantly, George is completely OK 💪 pic.twitter.com/hD8cqbpm2d

— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) November 28, 2023