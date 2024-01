Una vera e propria rivoluzione si sta consumando in queste ore in casa Haas, il team americano che si appresta ad affrontare la propria nona stagione in Formula 1 dopo l’ultimo posto racimolato lo scorso anno. A tenere in mano le redini della scuderia non ci sarà più Günther Steiner, che lascia la compagine a stelle e strisce con effetto immediato cedendo il ruolo di Team Principal al giapponese Ayao Komatsu, già operativo come responsabile degli ingegneri. Il tutto mentre già in mattinata si erano diffuse voci a proposito del possibile addio di Simone Resta, per il momento non confermate dal team.

STEINER-HAAS: LA ROTTURA DOPO DIECI ANNI

Quello tra il team Haas e Günther Steiner sembrava essere un rapporto indissolubile, che però è giunto ad una inaspettata conclusione nel corso delle scorse ore. Come ufficialmente comunicato dalla squadra di Kannapolis, il manager altoatesino sarà sostituito da Ayao Komatsu, dopo aver guidato la scuderia sin dal debutto di quest’ultima in Formula 1. A complicare il rapporto tra Steiner e Gene Haas i risultati certamente non entusiasmanti delle ultime stagioni, culminate nella decima e ultima posizione ottenuta al termine dell’annata 2023 con soli dodici punti conquistati.

ADDIO ANCHE A RESTA?

Ma la rivoluzione del team statunitense potrebbe non fermarsi qui, visto che proprio nella mattinata odierna erano emersi in maniera prepotente alcuni rumors secondo i quali il direttore tecnico Simone Resta sarebbe in procinto di abbandonare il team. Una voce per il momento non confermata dalle parti, anche se sarebbe lecito a questo punto attendersi un vero e proprio “reset” in vista della prossima stagione che vedrà comunque la VF-24 firmata dall’ingegnere faentino. A pesare da questo punto di vista potrebbero essere state le scelte tecniche adottate in particolar modo lo scorso anno, quando le attese novità introdotte sulla monoposto nella seconda parte del campionato non erano riuscite a portare i risultati sperati.

CHI E’ AYAO KOMATSU

Al timone della scuderia si insedia dunque il giapponese Komatsu: forte di un’esperienza di oltre 20 anni in Formula 1, il 47enne ingegnere ha iniziato la sua carriera nel motorsport con il team BAR, prima di approdare in Renault. Komatsu si assumerà la responsabilità della strategia complessiva del team e, in ultima analisi, delle prestazioni in pista, con l’obiettivo di “massimizzare il potenziale attraverso la responsabilizzazione dei dipendenti, il processo strutturale e l’efficienza”. Al suo fianco verrà nominato un Direttore Operativo che avrà il compito di affiancarlo per le questioni extra-pista e che svolgerà il proprio ruolo presso la sede europea di Banbury.

GENE HAAS: “AVEVAMO BISOGNO DI MIGLIORARE”

“Vorrei iniziare estendendo i miei ringraziamenti a Günther Steiner per tutto il suo duro lavoro negli ultimi dieci anni e gli auguro ogni bene per il futuro – ha commentato Gene Haas – ma, andando avanti come organizzazione, era chiaro che dovevamo migliorare le nostre prestazioni in pista. Nominando Ayao Komatsu come Team Principal, fondamentalmente abbiamo l’ingegneria al centro della nostra gestione. Abbiamo ottenuto alcuni successi, ma dobbiamo essere costanti nel fornire risultati che ci aiutino a raggiungere i nostri obiettivi più ampi come organizzazione. Dobbiamo essere efficienti con le risorse di cui disponiamo – ha proseguito – ma migliorare la nostra capacità di progettazione e ingegneria è la chiave del nostro successo come una squadra. Non vedo l’ora di lavorare con Ayao e di garantire fondamentalmente di massimizzare il nostro potenziale: questo riflette davvero il mio desiderio di competere adeguatamente in Formula 1.”

