Dopo aver visto le forme della nuova Mercedes W15, Lewis Hamilton e George Russell hanno commentato la stagione alle porte. Lewis Hamilton si appresta a vivere il dodicesimo e ultimo anno nella squadra con base a Brackley, mentre George Russell è chiamato a prendere le redini del team, entrando nel suo sesto anno in Formula 1.

Hamilton e Russell commentano la W15

Entusiasmo ma anche piedi per terra nelle prime parole rilasciati dai principali protagonisti del team Mercedes, dopo aver svelato l’arma che prenderà parte alla stagione 2024. L’obiettivo del team guidato da Toto Wolff sembra essere quello di affermarsi come principali inseguitore della Red Bull, individuando i “bibitari” come un avversario difficilmente battibile in questo campionato.

“Al momento sono concentrato solamente sull’iniziare il mio dodicesimo anno con il team”, le parole del sette volte campione del mondo Lewis Hamilton. “È davvero un grande privilegio lavorare con questo gruppo di persone, vedere una macchina che prende forma è uno dei momenti più esaltanti della stagione. L’obiettivo è riportare il team ai livelli in cui eravamo. Questi anni difficili ci hanno permesso di essere ancor più attenti ai dettagli, sarà importante cogliere ogni sensazione, sin dal primo giro che faremo oggi.”

Sulla stessa linea di pensiero George Russell, pronto a iniziare il suo terzo anno in Mercedes: “Sono davvero entusiasta (di iniziare la nuova stagione ndr.). C’è stato moltissimo lavoro durante l’inverno e abbiamo imparato molto negli ultimi due anni su questo nuovo regolamento. Dopo tanto lavoro, in fabbrica e al simulatore, è emozionante vedere l’auto prendere vita. Ora vedremo come andrà in pista”.

“Dal 2022 abbiamo imparato tantissimo. Abbiamo un team straordinario, tra vincenti e nuovi innesti che sono motivati a riportare la Mercedes al vertice. Tutti siamo estremamente entusiasti e motivati per lavorare duramente. Sono così entusiasta che non sono riuscito a prendere sonno questa notte, c’è tanta attesa. La prima volta non sai mai cosa aspettarti, ti chiedi se hai fatto un passo avanti o uno indietro. Dobbiamo però guardare a noi stessi e avere fiducia”.

Wolff calma gli entusiasmi

Ambizioni contenute nelle parole del team principal Toto Wolff, che pone come primo obiettivo quello di confermare il risultato costruttori dello scorso anno: “Si tratta di una macchina totalmente diversa, sia aerodinamicamente che meccanicamente. Speriamo che quest’auto permetta davvero ai nostri piloti di spingere ma questo inizieremo a vederlo solo da settimana prossima in Bahrain.”

“Il nostro obiettivo? Consolidare la nostra posizione di leadership rispetto a Ferrari e McLaren e allo stesso tempo correre nelle posizioni di vertice. Ho visto un’atmosfera nuova all’interno del team e questo mi rende fiducioso nonostante battere Red Bull sia una montagna da scalare”, conclude.

Samuele Fassino