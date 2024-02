La Formula 1 ha confermato che il GP del Giappone continuerà a tenersi sul circuito di Suzuka fino al 2029. Decadono quindi tutte le ipotetiche tesi riguardo alla sperimentazione di un’inedito tracciato cittadino in sostituzione della storica pista che sorge nella Prefettura di Mie.

Suzuka, avanti per altri cinque anni

Le prime due edizioni del GP del Giappone, nel 1976 e nel 1977, si tennero sul circuito del Fuji. Dopo quella parentesi, il Paese del Sol Levante rimase fuori dal calendario iridato per dieci anni, prima di tornare nel 1987 sul circuito di Suzuka. Da allora, la gara si è sempre svolta quasi ininterrottamente su un percorso che è entrato nel cuore degli appassionati. L’unica eccezione, oltre alle difficoltà legate all’emergenza sanitaria (2020-2021), è data dallo spostamento al Fuji per il 2007 e per il 2008.

Tradizionalmente posto a fine stagione, a Suzuka sono stati assegnati dodici titoli mondiali (l’ultimo nel 2022). Nel 2024, la gara si svolgerà però ad aprile come quarto round del campionato, tra i GP d’Australia e di Cina. Questo spostamento è stato fatto con l’intento di rendere gli spostamenti tra un circuito e l’altro più efficienti nella speranza anche di ridurre le difficoltà legate alla pioggia.

Negli ultimi giorni era emersa una particolare candidatura della città di Osaka, intenzionata ad ospitare una gara su un circuito cittadino. L’annuncio odierno ha però spazzato via queste voci per almeno per altri cinque anni, fino al 2029 il GP del Giappone sarà saldamente a Suzuka.

Le dichiarazioni dopo la conferma del GP del Giappone

Stefano Domenicali, Presidente e Amministratore Delegato della Formula 1: “Suzuka è un circuito speciale e fa parte del tessuto di questo sport, e quindi sono felice che la F1 continui a correre lì almeno fino al 2029. Mentre ci prepariamo a tornare in Giappone prima del solito in questa stagione, vorrei esprimere la mia enorme gratitudine al promotore e al team di Honda Mobilityland per aver sostenuto il nostro impegno verso una maggiore razionalizzazione del calendario mentre cerchiamo di rendere lo sport più sostenibile. I nostri fan in Giappone abbracciano la Formula 1 con una passione unica, e non vediamo l’ora di lavorare con il promotore per offrire ai fan l’esperienza che meritano negli anni a venire”.

Tsuyoshi Saito, Presidente e Direttore Rappresentativo di Honda Mobilityland Corporation: “Sono lieto che potremo continuare a ospitare il GP del Giappone di F1 sul circuito di Suzuka dal 2025 in poi. Vorrei esprimere la nostra sincera gratitudine a Stefano Domenicali e agli altri membri della Formula 1. Puntiamo a creare un futuro sostenibile, e attualmente ci stiamo preparando ad accogliere molti fan per il GP del Giappone di F1 2024 ad aprile. Sarà la prima volta che l’evento si terrà nella stagione primaverile. Continueremo a lavorare insieme alle comunità locali e alle agenzie governative, tra cui la Prefettura di Mie e la città di Suzuka, in modo che Suzuka possa continuare a essere amata dai fan di tutto il mondo e contribuire alla prosperità della cultura degli sport motoristici e allo sviluppo industriale”.

Alfredo Cirelli