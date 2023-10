La F1 torna ad abbracciare il Texas in quel di Austin con l’edizione 2023 del Gran Premio degli Stati Uniti d’America. Tutto è pronto per la secondo fine settimana statunitense della stagione ad oltre cinque mesi di distanza dal GP di Miami. Max Verstappen ovviamente proverà ad estendere la striscia vincente insieme alla Red Bull, ma, in generale, la Sprint Race odierna potrebbe regalarci dei significativi indizi in vista della gara di domani. Attenzione ovviamente anche alle Ferrari, determinate a tornare nella Top3 battendo la concorrenza di McLaren e Mercedes.

Luca Colombo