Accompagnato da un lancio sui social dinamico e innovativo, Sauber ha finalmente annunciato il nuovo nome che la scuderia adotterà a partire dalla prossima stagione di Formula 1. Dopo la chiusura della partnership con Alfa Romeo, il team elvetico assumerà la denominazione di Stake F1 Team, rendendo così “omaggio” al nuovo main sponsor operativo nel settore dell’intrattenimento e delle scommesse sportive. Il tutto in attesa dell’arrivo di Audi, che come noto prenderà in mano le redini della scuderia fondata da Peter Sauber dal 2026.

LA NUOVA MONOPOSTO IL 5 FEBBRAIO

Un nuovo nome (peraltro già preannunciato nella entry list ufficiale FIA diramata lo scorso mese) ed un’immagine accattivante e rinnovata, pur mantenendo lo stesso DNA di sempre. In attesa della grande rivoluzione che tra due anni vedrà l’ingresso a pieno titolo di Audi, la nuova era Sauber si chiama da oggi Stake F1 Team, dal nome dell’omonima azienda leader nel campo dell’intrattenimento online. Il nuovo title sponsor, già presente sulle livree nella scorsa stagione, andrà dunque a ribattezzare le monoposto che verranno portate in pista nella prossima stagione dai confermati Valtteri Bottas e Guanyu Zhou.

Il lancio della nuova vettura è già stato annunciato per il prossimo 5 Febbraio in un evento a Londra che si preannuncia in grande stile, considerando anche l’enfasi posta sulla nuova partnership grazie anche alla presenza del rapper Drake in qualità di ambasciatore del marchio. Facile prevedere un cambio di stile anche attraverso l’adozione di nuovi colori che andranno a caratterizzare la livrea, mentre tutte da scoprire saranno le forme della nuova C44 che sarà come sempre spinta dal propulsore Ferrari.

ALESSANDRO ALUNNI BRAVI: “UN PUBBLICO NUOVO PER LA F1”

Il Team Representative Alessandro Alunni Bravi ha così commentato la nuova partnership: “La scorsa stagione ha rappresentato l’inizio del viaggio di Stake in Formula 1, e questo nuovo ruolo rappresenta il naturale ed emozionante passo successivo di questo percorso“, ha sottolineato. “Stake non solo è riuscita a sfruttare la crescente base di fan della Formula 1 per migliorare la propria comunità, ma ha anche introdotto un pubblico completamente nuovo in questo sport, a vantaggio non solo del nostro team, ma anche di tutti gli altri partecipanti alla F1.

Abbiamo avuto l’opportunità di partecipare ad alcune incredibili attivazioni con alcuni degli ambasciatori di Stake, tra cui la leggenda del calcio argentino Sergio Aguero e il rapper indiano-canadese Karan Aujla. Il 2024 sarà una nuova pagina e l’occasione per fare di più, meglio e arrivare ancora più lontano: non vediamo l’ora di avere un calendario di eventi ancora più entusiasmante in questa nuova stagione“.

IL CO-FONDATORE DI STAKE: “VERSO UN FUTURO ENTUSIASMANTE”

Il co-fondatore di Stake, Edward Craven, ha aggiunto: “Siamo entusiasti dell’opportunità di dare un’identità nuova ed elettrizzante al nostro team di Formula 1, dando il via alla stagione con un nome audace, Stake F1 Team. Alimentati da una profonda passione per la velocità, l’innovazione e il superamento dei limiti, siamo ora nella posizione ideale per portare il team a livelli senza precedenti dal 2024 in poi. I prossimi anni saranno una corsa entusiasmante, con attività strabilianti che ridefiniranno l’emozione dentro e fuori la pista. Quindi, tenetevi forte e rimanete sintonizzati, mentre Stake F1 Team accelera verso un futuro entusiasmante“.

Marco Privitera