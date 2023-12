Allo stato attuale, entrambi i sedili dei piloti in Ferrari sono vacanti per quanto riguarda il 2025. Sia Charles Leclerc che Carlos Sainz, infatti, hanno un contratto in scadenza alla fine del 2024. Eppure, sia per quanto riguarda Frederic Vasseur, sia per quanto riguarda i piloti, nello specifico Sainz, c’è ottimismo in merito alle trattative, con entrambe le firme che potrebbero arrivare prima dell’inizio della prossima stagione.

Vasseur: “Prenderemo una decisione molto presto”

Il Team Principal della Ferrari ha analizzato la questione dei rinnovi nel corso della consueta cena di fine stagione con i media. Vasseur ha ammesso di essere leggermente in ritardo rispetto a quanto pensava un anno fa, quando arrivò a Maranello, ma che la situazione è sotto controllo. “Come sapete, loro [Leclerc e Sainz, ndr] sono sotto contratto con noi fino alla fine del 2024 – ha dichiarato Vasseur – Vuol dire che abbiamo ancora abbastanza tempo. Lo scorso anno la Mercedes ha rinnovato il contratto per il 2024 ad entrambi i suoi piloti alla fine di agosto. Quindi credo che abbiamo ancora diverse settimane e mesi davanti a noi“.

“Un anno fa avevo detto che avrei provato a prendere una decisione entro la fine di quest’anno. Devo però ammettere che l’ultima parte della stagione è stata parecchio impegnativa. Ci siamo incontrati e abbiamo iniziato le discussioni, ma siamo un po’ in ritardo rispetto al piano iniziale. Non lo ritengo affatto un problema. Molto presto prenderemo una decisione“.

Nessuna gerarchia

Oltre allo stato delle trattative, Vasseur ha parlato anche delle gerarchie dei piloti della Ferrari. Nel 2023 il rapporto è stato abbastanza equilibrato tra i due piloti. Il monegasco che ha chiuso davanti, ma di contro Sainz ha ottenuto l’unica vittoria stagionale per la Ferrari (e non marchiata Red Bull). Il francese ha dichiarato come entrambi i piloti partano alla pari, com’è stato nei tre anni precedenti, e come siano sempre stati trattati allo stesso modo nel 2023.

“Abbiamo due piloti che stanno facendo un buon lavoro. Carlos è stato molto forte dopo la pausa estiva con due ottimi weekend a Monza e Singapore. Probabilmente ha dato una spinta a Charles, come abbiamo visto nel finale di stagione. Continueremo in questa direzione“.

“Non voglio avere una pilota buono e un altro di seconda scelta. Abbiamo due macchine e due piloti di valore, e credo che uno degli aspetti positivi della stagione sia stato il rendimento di Carlos e Charles. Hanno dato alla squadra praticamente gli stessi punti e vogliamo continuare così”.

Sainz: “Voglio firmare prima dell’inizio della stagione”

Gli fa eco, seppur a distanza, Carlos Sainz, intervenuto in un evento di Estrella Galicia. Lo spagnolo si è dichiarato contento di essere in Ferrari, ma ha anche detto di voler chiudere la pratica rinnovo prima dell’inizio della stagione 2024: “La mia priorità numero uno è rinnovare con Ferrari e continuare per molti anni. Sono molto contento qui. Ma voglio iniziare la stagione 2024 sapendo dove correrò nel 2025. Non voglio iniziare l’anno senza conoscere il mio prossimo destino”.

“Mi sento perfettamente valorizzato da Fred e da tutta la famiglia Ferrari. Mi sento amato e, quindi, rinnoverò se mi sentirò ancora tale. Come pilota, la tua priorità principale è sentirti apprezzato, e sono convinto che, se entrambe le parti lo desidereranno, arriveremo ad un accordo”.

I rumor: Leclerc a lungo termine, biennale per Sainz?

Oltre alle parole di due dei tre diretti interessati, ci sono anche le speculazioni che si susseguono da mesi. Per Leclerc sarebbe pronto un contratto quinquennale, che lo farebbe vestire di rosso fino al 2029. In caso di firma, arriverebbe a undici stagioni a Maranello, eguagliando il record di Michael Schumacher che rimase in Ferrari dal 1996 al 2006. Ci sarebbe anche un cospicuo aumento dello stipendio, che passerebbe da 25 a 50 milioni di euro (10 l’anno). Interpellato a tal proposito, Sainz, sempre nell’evento di Estrella Galicia, ha detto di non voler commentare voci non confermate.

Diversa la situazione che riguarda lo spagnolo. Se è vero che anche lui vorrebbe continuare, per lui sarebbe pronto un biennale, che farebbe arrivare il rapporto al 2026, lasciandolo libero di guardare altrove dopo la scadenza, con i rumours Audi sempre più insistenti in ottica 2027. Voci più o meno confermate anche dallo stesso Carlos Sainz senior, che ha parlato di alcuni contatti del figlio con Inglostadt. Audi che avrà a capo Andreas Seidl, già in McLaren e che ha avuto modo di lavorare proprio con Carlos. Audi che, tra l’altro, corre da un paio di anni la Dakar proprio con Sainz padre, fattore che aumenta notevolmente le possibilità di contatto.

Tutte ipotesi comunque, almeno per ora. O comunque, tutte questioni da rimandare a dopo il 2026, visto che, secondo tutti, almeno fino ad allora la Ferrari dovrebbe mantenere la stessa coppia di piloti.

Alfredo Cirelli