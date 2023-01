La stagione 2023 di F1 si avvicina. Il mondiale sarà il più lungo di sempre e, se manca poco più di un mese ai test pre-stagionali che si terranno a Sakhir dal 23 al 25 Febbraio, ciò che oggi desta l’interesse di tifosi e addetti ai lavori sono le presentazioni delle nuove monoposto.

Dopo un 2022 caratterizzato dal nuovo regolamento, in questa stagione si prevede continuità con magari alcuni accorgimenti. Tra chi presenterà solo la livrea che non dovrebbe presentare particolari novità – anche se alcuni indizi porterebbero ad una tonalità di rosso differente per Ferrari e variazioni anche per Red Bull – e chi, invece, la vettura pronta per i test, le presentazioni sulla carta non saranno solamente “di facciata”, dato lo sviluppo iniziato mesi fa. Non si dovrebbero perciò replicare situazioni come quella del 2019, anno in cui Williams ha portato in pista la vettura solo nel terzo giorno di prove, o del 2020, in cui Alfa Romeo ha effettuato i test con livrea camouflage (la presentazione si era tenuta a fine test).

Da segnalare le presentazioni americane della AT04 e RB19, entrambe a New York in una stagione in cui si aggiunge la data di Las Vegas al calendario F1 2023, McLaren e Aston Martin con il season launch lo stesso giorno (13 Febbraio). Ferrari, in attesa di ufficializzare il nome della nuova vettura, parla di “numero progetto 675”. Dovremo attendere, come preannunciato, la presenza del nuovo team principal James Vowles.

Ecco di seguito il calendario, in continuo aggiornamento, delle presentazioni delle vetture F1 2023.

Calendario (in aggiornamento)

Red Bull RB19 – 3 Febbraio, ore 17, presentazione show a New York

Ferrari – 14 Febbraio, Maranello

Mercedes W14 – 15 Febbraio, live streaming da Silverstone

Alpine A523 – 16 Febbraio, Londra

McLaren MCL37 – 13 Febbraio, McLaren HQ

Alfa Romeo

Aston Martin AMR23 – 13 Febbraio, ore 20, nuova sede a Silverstone con pubblico selezionato, live streaming

Haas

Alpha Tauri AT04 – 11 Febbraio, New York

Williams FW45 – 6 Febbraio, ore 15, live streaming su app e williamsf1.com

* L’orario indicato segue il fuso orario italiano CET

Anna Botton