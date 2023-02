Proseguono spedite le presentazioni delle vetture di Formula 1 in vista del via della nuova stagione. Dopo aver visto solo le livree di Haas, Red Bull e Williams, quest’oggi è stata l’Alfa Romeo a svelare la prima vera vettura in configurazione 2023, in un evento organizzato nella cittadina svizzera di Zurigo.

La C43, questo il nome scelto dal team di Hinwill per la nuova nata, spicca immediatamente per la colorazione, nettamente diversa da quella della passata stagione. La livrea, infatti, è caratterizzata da un’accattivante rosso e carbon black, e senza il bianco che aveva caratterizzato l’Alfa Romeo nelle stagioni precedenti. Altro elemento che taglia con il passato è il cambio di main sponsor che da questa stagione passa da Orlean a Stack. Quello che comunque balza più all’occhio è il tanto rosso presente sulla carrozzeria della C43, oltre al nero carbonio con quest’ultimo colore scelto anche per una questione puramente di peso.

Via il Biscione dal cofano motore, mentrer rimango la scritta Alfa Romeo e il quadrifoglio dietro l’airscope, così come il tricolore italiano che farà per l’ultimo anno la sua comparsa nel retro del mainplane dell’ala posteriore. Dopo quest’anno Alfa Romeo abbandonerà il Circus, con la scuderia elvetica che sarà sempre equipaggiato da power unit Ferrari, prima dell’avvento di Audi nel 2026. POCHI CAMBIAMENTI NELLE FORME ANTERIORI

Analizzando le forme della vettura a prima vista non si notano cambiamenti significativi nella parte anteriore della vettura, con lo stesso muso 2022 e le sospensioni push-road. Il cambio radicale lo si nota nella zona della pance, che richiama forme e linea di quelle viste sulla Ferrari e sulla Red Bull dello scorso anno.

LA PRIMA DI BRAVI

Profilo basso e tanta voglia di migliorare traspare dalle parole del nuovo team Principal del team Alessadro Alunni Bravi che, alla sua prima presentazione, ha così commentato la nascita della C43: “Per me è la prima volta in questo ruolo. Voglio ringraziare Andreas Seidl e per me rappresentare il team è un onore, soprattutto in questo giorno in cui siamo qui per presentare la nuova monoposto di F1. Quest’inverno abbiamo lavorato sodo per trovare nuovi partner per essere più innovativi. Abbiamo un nuovo title sponsor, Stake, abbiamo nuovi sponsor con cui cercheremo di avvicinare il nostro team ai fan, partendo proprio dalla giornata di oggi. Non vogliamo darci obiettivi. E’ difficile sapere dove siamo oggi. La cosa, chiara, però, è che dobbiamo migliorare ancora. Deve esserci un progresso continuo nelle nostre performance, anche nel corso dell’anno. Questo è il nostro vero obiettivo di quest’anno”, ha concluso il 48enne manager umbro.

AVVICINARSI AL CENTRO GRUPPO

Dopo l’intervento di Bravi è toccato a Jan Monchaux, direttore tecnico di Alfa Romeo Racing, commentare davanti ai tanti giornalisti presenti il progetto C43: “Il progetto è iniziato un paio di settimane dopo l’inizio del 2022. Abbiamo identificato aree in cui avremmo potuto migliorare nel corso dell’anno passato e ci siamo concentrati soprattutto sulla parte posteriore della monoposto. Abbiamo scelto questa soluzione perché amplia il numero di interventi che possiamo fare. Abbiamo cambiato diverse cose della vettura, ma anche dei processi interni per migliorare la progettazione della macchina. Siamo stati irritati dal cambiamento apportato ai regolamenti nel 2022, perché è arrivato tardi. Sembra poco, pochi millimetri, ma nelle monoposto di Formula 1 è davvero tanto, può cambiare tantissimo. Siamo però molto felici del lavoro che siamo riusciti a fare. Mi aspetto che il centro gruppo possa essere più vicino, dovremmo riuscire a dimostrare di essere competitivi e, come ha detto Alessandro, migliorare di gara in gara. Ci saranno 6-7 team che lotteranno per lo stesso obiettivo, ci dovremo essere anche noi“.

LE PAROLE DI BOTTAS

Un Bottas carico e desideroso di iniziare quello visto a Zurigo, con il finlandese ammaliato dalla nuova colorazione e con buone sensazioni avute dalla C43 al simulatore: “Mi piace molto la nostra nuova livrea. Credo sia stupenda e rappresenti una bella evoluzione rispetto a quella dello scorso anno. Con la squadra abbiamo vissuto una prima stagione interessante, abbiamo fatto dei progressi piuttosto solidi insieme e ora c’è solo una direzione da seguire: andare sempre più in alto. Ovviamente c’è ancora del lavoro da fare e abbiamo delle cose da migliorare, ma sono convinto che abbiamo anche le carte in regola per puntare a risultati ancora più importanti quest’anno. Non vedo l’ora di tornare a correre, sono carico e desideroso di iniziare la nuova stagione. L’ho provata al simulatore, ho percepito quei miglioramenti che cercavamo, posso dire che stiamo andando nella giusta direzione con il bilanciamento della vettura. Sarebbe bello lottare per il podio, ma chiaramente è complicato avere grosse aspettative a questo punto dell’anno. Come squadra però dobbiamo puntare ad essere più costanti rispetto al 2022, questo ci permetterebbe di avere più opportunità, e se la macchina risultasse buona, mai dire mai. Sarei contento a fine stagione se facessimo meglio dello scorso anno, con meno ritiri e magari finire sul podio”.