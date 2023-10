E’ di queste ore la conferma dell’accordo che vedrà la Pirelli rimanere fornitore unico di pneumatici fino al 2027. Un traguardo storico per la casa milanese che, dopo gli incovenienti dell’ultimo GP in Qatar, ha visto rinnovata la fiducia da parte del Circus nonostante la concorrenza della Bridgestone.

PIRELLI BATTE BRIDGESTONE

Ed è proprio la sfida vinta con il gommista giapponese il primo motivo di vanto per la Pirelli, che, nonostante l’offerta finanziaria superiore da parte della Bridgestone, è stata ritenuta idonea dalla FIA che ha deciso di proseguire la strada già trattata dalla casa milanese in tema di sostenibilità ambientale come dichiarato dal CEO di Liberty Media Stefano Domenicali: “Dal ritorno in questo sport nel 2011, Pirelli è stato un partner inestimabile, supportando la F1 attraverso nuove generazioni di tecnologie e regolamenti tecnici e fornendo pneumatici per consentire gare fantastiche per i nostri fan. L’impegno dell’azienda per la qualità, l’innovazione e la profonda conoscenza del nostro sport saranno vitali nei prossimi anni mentre ci avviciniamo alle nuove normative nel 2026 e il lavoro su cui Pirelli si concentra in relazione alla sostenibilità, dimostrato dalla certificazione FSC, ci garantirà continuare a lavorare insieme verso il nostro obiettivo condiviso Net Zero 2030“.

NUOVE SFIDE

E saranno proprio i nuovi regolamenti sulle gomme i nuovi obiettivi da raggiungere per la Pirelli, non ultimo quello dei pneumatici slick senza termocoperte che verranno introdotti nel 2025. Aspetto non meno importante e vetture più strette nel 2026 che obbligheranno l’azienda milanese alla riprogettazione di nuovi pneumatici, oltre alla certificazione in ottica 2024 del Forest Stewardship Council.

OBIETTIVO NET ZERO 2030

Un impegno costante per la sostenibilità da parte della Pirelli anche per raggiungere l’obiettivo Net Zero 2030 della Formula 1: “Innovazione e tecnologia sono racchiuse nel DNA di Pirelli e la F1 costituisce il laboratorio a cielo aperto per eccellenza non solo per provare e testare nuove soluzioni tecniche, ma anche per accelerare nuovi processi di ricerca, sviluppo e produzione nella produzione di pneumatici. Il nostro impegno per la sostenibilità è altrettanto forte, come dimostra la certificazione FSC che sarà introdotta sui nostri pneumatici F1 dal prossimo anno”, il commento del vicepresidente esecutivo di Pirelli Marco Tronchetti Provera.

RECORD PER PIRELLI

Il nuovo contratto copre anche la fornitura delle categorie di Formula 2 e Formula 3 e si estende fino al 2027, con un’opzione attivabile da parte della FIA e della Formula 1 per il 2028. Dovesse avverarsi quest’ultima ipotesi, la Pirelli diventerebbe il fornitore più longevo del Circus tagliando il traguardo delle 18 stagioni.

Vincenzo Buonpane