Oscar Piastri rimarrà con McLaren fino al 2026. Con un comunicato ufficiale, la scuderia di Woking ha annunciato il rinnovo con il pilota australiano per le prossime tre stagioni. L’ex iridato di F2 affiancherà Lando Norris, il quale resterà nel team inglese fino al 2025.

Piastri resta in McLaren fino al 2026: le parole del pilota

“Sono emozionato nel prolungare il mio rapporto con McLaren per molti anni“, sono le parole di Piastri. “Voglio lottare per il vertice con questo team e sono eccitato dalla visione e dalle basi che hanno gettato per portarci fin qui.

Fin dal Young Driver test di Abu Dhabi, mi sento davvero parte di tutto ciò che è arancio papaya, e ringrazio tutti i membri del team e i fan. Abbiamo vissuto bei momenti insieme nel mio anno di debutto, e non vedo l’ora di lavorare con tutti i membri del MTC nei prossimi anni, per godere di altri bei momenti“.

Le parole del team

Del rinnovo di Piastri fino al 2026 ha parlato anche Andrea Stella, team principal McLaren: “È fantastico confermare il rinnovo pluriennale di Oscar con il team. Egli è un asset per la McLaren, e impressiona continuamente con le sue prestazioni, l’etica del lavoro e l’atteggiamento, quindi è stata una decisione facile da prendere.

Si è già dimostrato essenziale per il team, quindi è splendido avere questa prova di fiducia mentre spingiamo per tornare a vincere il mondiale in futuro. Sono concentrato sul futuro, per vederlo crescere con noi, mentre continueremo insieme il nostro viaggio“.

Zak Brown, CEO del McLaren Group, ha detto: “Sono felice che continueremo la nostra partnership con Piastri fino al 2026. È un talento incredibile e un asset per il team, perciò è fantastico continuare a collaborare nel lungo termine.

Oscar ha già dimostrato cosa sa fare sulla pista ed è stato determinante nella svolta che abbiamo avuto quest’anno. Si adatta perfettamente al team e si sente apprezzato dall’intera famiglia McLaren. Sono eccitato nel vederlo crescere, dentro e fuori la pista“.

Riccardo Trullo