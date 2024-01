Piccola aggiunta nell’organico della Scuderia Ferrari con l’ingresso di Oliver Bearman ed Arthur Leclerc. Il britannico diventa il terzo alfiere della squadra di Maranello affiancando Robert Shwartzman e Antonio Giovinazzi, mentre il monegasco sarà impegnato nel Campionato Italiano GT con la Scuderia Baldini.

Bearman, promozione meritata

Bearman, che quest’anno sarà impegnato con Prema in F2, diventa quindi terzo pilota della squadra di F1. Il giovane inglese è atteso in compagnia di Antonio Giovinazzi e Robert Shwarztman, un impegno importante vista la concomitanza del pugliese e del russo nel FIA World Endurance Championship con la Rossa 499P #51 e con la Ferrari #83 di AF Corse. Inoltre, con le regole che obbligano i team a schierare un rookie in almeno due sessioni di FP1 nel corso dell’anno, Bearman potrebbe anche scendere in pista con la Ferrari nel corso dell’anno. Non si tratterà in ogni caso di un debutto, ricordiamo infatti l’esperienza con Haas nel 2023 in quel di Città del Messico e a Yas Marina.

Leclerc, nuovo ruolo e avventura nel GT

Come vi avevamo già detto a dicembre, Leclerc è uscito quest’anno dalla Ferrari Driver Academy. La squadra di Maranello aveva però precisato che sarebbe rimasto all’interno della famiglia Ferrari, e il suo ruolo è stato definito. Sarà infatti development driver, ossia il pilota del simulatore. Affiancherà in questo ruolo Antonio Fuoco e Davide Rigon, anche loro quest’anno impegnati nel WEC. Il primo correrà con la 499P #50 in Hypercar, mentre il secondo con la 296 #54 in classe GT3.

Il fratello di Charles Leclerc non tornerà in FIA F2, ma sarà impegnato nel Campionato Italiano GT con la Scuderia Baldini #27. La squadra romana lo scorso anno ha vinto la serie endurance della categoria con Tommaso Mosca e Giancarlo Fisichella.

Per quanto riguarda il programma di entrambi con la scuderia di F1, sia Arthur che Oliver scenderanno in pista a Barcellona con la F1-75 per alcuni test Pirelli. Il primo scenderà in pista il 29 gennaio, il secondo il 31. Insieme sono attesi anche i titolari Sainz e Leclerc, attesi il 29 e il 30 con una SF23 e con una F1-75.

Alfredo Cirelli