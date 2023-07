Mentre la F1 arriva all’Hungaroring per la gara prima della pausa estiva, la vicenda dell’appiedamento repentino di Nyck De Vries tiene ancora banco: con un messaggio lanciato sui social, l’olandese rompe il silenzio con il quale aveva affrontato l’avvicendamento.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nyck De Vries (@nyckdevries)

Con una foto che lo ritrae bambino, Nyck sintetizza ed inquadra con poche parole la situazione che lo ha visto protagonista. Innanzitutto il pilota ha deciso di prendere una pausa volontaria dai social media e continuerà sul breve periodo con questa politica.

Successivamente De Vries entra nel merito della vicenda, con parole che fanno intravvedere una certa distensione: “Voglio ringraziare la Red Bull e l’AlphaTauri per avermi permesso di vivere il mio sogno. Ovviamente fa molto male constatare che la possibilità così tanto agognata di correre in F1 abbia subito un’interruzione prematura, ma la vita non è una destinazione, è un viaggio, e qualche volta la strada da percorrere è difficile, ma è quella che si deve affrontare se si vuole diventare ciò che ci si desidera”.

L’olandese continua ringraziando la famiglia per il supporto e chi in questi giorni ha dimostrato vicinanza. La chiusura del messaggio vede una precisazione nei confronti della stampa: “Mi hanno inoltrato articoli basati su alcune mie presunte dichiarazioni. Desidero sottolineare che non ho parlato con nessun media e non ho intenzione di farlo a breve”.

Il pilota fa riferimento alle notizie, riportate su Twitter e da alcune testate online, inerenti a presunti commenti da lui rilasciati dopo la rottura dell’accordo con AlphaTauri. Tali speculazioni riguardavano l’impegno da parte della Red Bull per un sedile nel 2025 e il supporto a un Lewis Hamilton, privato del mondiale del 2021.

Tali voci hanno trovato smentita con il messaggio di De Vires e, ovviamente, non sono state gradite dal manager del pilota, Guillaume Le Goff. In un’intervista a F1 Insider, il magager ha dichiarato: “Nyck non ha parlato con nessuno dopo l’uscita da AlphaTauri. Tali dichiarazioni sono false e diffamatorie. Nel corso della settimana arriverà una dichiarazione ufficiale di Nyck. Fino ad allora, abbiamo ancora alcune cose da sistemare”.

Per ora non abbiamo ulteriori notizie sul futuro del pilota olandese, per quanto alcuni rumors parlino di un interessamento di scuderie impegnate in Formula E. Altre fonti sui social network ritraggono Nyck in Costa Azzurra con Max Verstappen e a Lando Norris, mentre altre foto testimonierebbero un incontro tra De Vries e il Team Principal della Mercedes, Toto Wolff, in un bar del Principato di Monaco.

Per quanto riguarda il lato Red Bull, Christian Horner ha rilasciato qualche dichiarazione sulla vicenda Riccardo – De Vries a Tom Clarkson nel podcast F1 Nation. Fondamentalmente il test Pirelli a Silverstone ha riaperto le porte della F1 per Daniel Ricciardo, sin dai primi giri. Tanto che pare Helmut Marko abbia contattato De Vries proprio durante il test per comunicare la decisione.

Horner, partendo dal repentino cambio di rotta in AlphaTauri, ha detto: “Credo che la situazione fosse chiara. La domanda era: ‘Ok, perché aspettare?’. Se dobbiamo fare qualcosa, tanto vale dare a Daniel dodici gare per vedere le sue capacità. (…) Nyck è un pilota molto capace, un campione di Formula E e un campione di Formula 2. Ha molta esperienza. Non è un pilota giovane dal punto di vista dell’età. Non vedevo come si potesse inserire nel programma junior. È stato quasi un ripiego. C’erano grandi aspettative su di lui. (…) Credo che ci fosse la sensazione generale che Nyck non fosse all’altezza”.

Luca Colombo