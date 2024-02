Nelle prime ore del venerdì mattina europeo, Visa Cash App RB ha svelato la sua prima monoposto nella nuova denominazione, la VCARB01. Blu e bianco dominano su una vettura di chiara ispirazione Red Bull, che nel 2024 ambisce a un grande salto di qualità a seguito di una cooperazione sempre più stretta con la casa madre.

La nuova Visa Cash App RB VCARB01

C’è tanta Red Bull, come atteso, nella nuova Visa Cash App RB. La CVARB01 è stata presentata nell’iconico scenario di Las Vegas, città che ospiterà il terzultimo appuntamento del Mondiale 2024 Livrea, come anticipato, dove regnano il blu assieme a qualche tocco di bianco, riportando allo schema di colori che caratterizzava Toro Rosso. Peculiare la scelta del team di mantenere l’evento privato e non trasmetterlo in live streaming.

Dopo quattro anni sotto la denominazione AlphaTauri, la succursale Red Bull approccia alla stagione 2024 come Visa Cash App RB, Racing Bulls per i più. Nel periodo AlphaTauri la squadra faentina ha potuto celebrare una rocambolesca vittoria, ottenuta nel 2020 grazie a Pierre Gasly. Il 2023 è stato un anno difficile per il team guidato ora dall’ex Ferrari Laurent Mekies, salvato solo dalla seconda metà di stagione.

Sarà la coppia formata da Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo ad affrontare il campionato 2024. Per il giapponese un anno decisivo, giunto al quarto in Formula 1, odore di promozione in Red Bull in caso di buoni risultati? Daniel Ricciardo è stato invece “riprescato” dopo l’esperienza negativa in McLaren, anch’egli è tra i possibili candidati al secondo sedile Red Bull 2025, con un Sergio Perez in discussione già dalle prime gare dell’anno.

introducing the VCARB 01. we didn’t skip out on the colour with this one 🔥 pic.twitter.com/QlWlHNhxOG — Visa Cash App RB F1 Team (@visacashapprb) February 9, 2024

Lunedì shakedown a Misano

Non ci sono solo concetti derivanti dalla RB19 sulla nuova Racing Bulls. Il design è aggressivo con muso affusolato e pance “thin”, con uno scavo nella sezione più interna meno accentuato rispetto alle vetture presentate finora. Presente la sospensione pull rod all’anteriore. Alcune “imprecisioni” nei render lascia intendere che non tutto è stato mostrato. La vettura scenderà in pista già nella giornata di lunedì per un primo shakedown, sul tracciato di Misano.

Samuele Fassino