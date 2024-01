Hanno finalmente avuto inizio i lavori di ammodernamento dell’Autodromo Nazionale Monza, la storica sede del Gran Premio d’Italia che punta ad adeguare i propri standard con l’obiettivo di conservare il proprio posto all’interno del calendario di Formula 1. Un piano di 140 giorni di lavori, con investimenti complessivi pari a 21 milioni di euro, è stato presentato stamane alla presenza del vice-premier Matteo Salvini. Un restyling volto a rendere il mitico Tempio della Velocità “più moderno, performante, sicuro, confortevole, sostenibile”.

INTERVENTI SU PISTA E INFRASTRUTTURE

Tra gli interventi più significativi che andranno a caratterizzare il nuovo volto dell’impianto brianzolo vi sarà la demolizione e ricostruzione di 3 sottopassi (ingresso Santa Maria alle Selve, adiacente alla piscina, e i due che raggiungono viale Mirabello, passando sotto il rettifilo compreso tra variante Ascari e curva Parabolica-Alboreto) nonché la realizzazione di un nuovo sottopasso che collegherà Porta Vedano alla Parabolica. L’obiettivo degli interventi sarà quello di separare il traffico veicolare da quello pedonale e creare un nuovo accesso funzionale e sicuro per i mezzi pesanti.

Un altro capitolo importante riguarderà la pavimentazione della pista, con il necessario adeguamento alle vigenti normative nazionali ed internazionali. Tale intervento andrà ad eliminare alcune criticità esistenti e favorirà lo smaltimento delle acque meteoriche, riconfigurando inoltre l’aspetto plano-altimetrico della pista con relativa ridefinizione delle pendenze longitudinali e trasversali. Vi sarà inoltre la sostituzione di tutti i cordoli del circuito e la realizzazione di nuove strade di accesso tra le postazioni dei commissari di percorso e la pista. Non mancheranno anche alcuni interventi alle vie di fuga, in particolar modo all’altezza della Prima e Seconda Variante che torneranno ad essere dotate di ghiaia.

LE DICHIARAZIONI

“Vogliamo coniugare la storia straordinaria di questo impianto – ha dichiarato Angelo Sticchi Damiani, presidente ACI – che ha ospitato le gesta dei campionissimi di tutti i tempi del motorsport mondiale, con la ricerca tecnologica e le soluzioni architettoniche più all’avanguardia, naturalmente nel massimo rispetto del luogo iconico nel quale siamo. All’interno di questo contesto abbiamo progettato e da oggi in avanti lavoreremo per la realizzazione di un progetto ambizioso che avrà come scopo, nel giro di tre anni, quello di completare un restyling significativo dell’Autodromo. L’obiettivo, quello di far sì che il nostro impianto si allinei ai migliori circuiti di tutto il mondo, come qualità dell’offerta fornita, conservando il plus degli oltre cento anni di storia, patrimonio unico dell’Autodromo Nazionale Monza.”

Stefano Domenicali, presidente e a.d. Formula 1, ha sottolineato: “Gli importanti lavori che iniziano qui oggi rappresentano il primo passo che serve ad adeguare l’impianto di Monza agli standard richiesti dalla moderna Formula 1. Voglio ringraziare il Ministro per le Infrastrutture e i Trasporti, il Presidente della Lombardia, il Presidente dell’Automobile Club d’Italia e il sindaco di Monza per lo sforzo che ha portato a questo annuncio e a rendere possibile gli investimenti. Non vedo l’ora che questi lavori siano completati in tempo per il Gran Premio d’Italia di settembre e auspico che l’intero programma di lavori continui nei prossimi anni“.

Dopo il completamento di questa prima parte dei lavori a Monza, sarà proprio il Gran Premio d’Italia di Formula 1 ad inaugurare la nuova veste del circuito, per l’attesissimo appuntamento in programma dal 30 Agosto al 1° Settembre. Un evento che, secondo le cifre comunicate dagli organizzatori, lo scorso anno ha chiamato complessivamente a raccolta 304.314 spettatori, generando un valore stimato di 473 milioni di euro di cui 143 sotto forma di ricadute immediate sul territorio.

Marco Privitera