Dopo le chiacchiere ed i rumors nel corso delle ultime settimane, è arrivato il rinnovo anche per George Russell che gareggerà in Mercedes sino a tutto il 2025. Alla vigilia del Gran Premio d’Italia, la casa di Stoccarda decide quindi di confermare entrambi i propri piloti e dare continuità al proprio obiettivo di tornare al vertice della Formula 1.

RUSSELL, UNA CONFERMA PER IL FUTURO

I rumors e le voci riguardanti il futuro di Hamilton hanno messo il compagno George Russell in ombra, con il suo rinnovo (dato comunque per scontato) che è passato quasi in sordina. Si tratta in ogni caso di una mossa importante, visto che in questo modo il team di Brackley non solo si è assicurato l’esperienza di Hamilton, ma anche un roseo futuro con il giovane connazionale. Il pilota cresciuto sotto l’ala protettiva della Mercedes da quando aveva 17 anni ha dimostrato di avere ottime capacità, mostrando spesso prestazioni equivalenti rispetto al più blasonato compagno di squadra.

Dopo le tre stagioni in Williams e l’approdo in Mercedes nel 2022, anno in cui ha vinto in Brasile, Russell potrà puntare in futuro ad essere il primo pilota della squadra. I continui progressi della W14 durante la stagione, danno inoltre buone speranze al team diretto da Toto Wolff di confermare il proprio secondo posto in classifica, anche se l’obiettivo rimane quello di tornare a battere la Red Bull.

“MERCEDES FONTE DI ISPIRAZIONE”

Russell ha commentato così il suo rinnovo: “Sono cresciuto con questa squadra da quando sono entrato a far parte del programma junior nel 2017. È casa mia ed è fantastico estendere il nostro rapporto fino al 2025.”

“Una volta conquistato il sedile della Mercedes lo scorso anno, volevo ricambiare la fiducia e la convinzione che Toto e il resto della squadra avevano riposto in me. Ottenere la mia prima pole position e vincere una gara l’anno scorso è stata un’emozione indimenticabile. Ancora più importante, però, è stato lavorare con tutti a Brackley e Brixworth per portare avanti lo sviluppo della monoposto. La loro compattezza ed il loro duro lavoro sono fonte di ispirazione.”

“Abbiamo fatto alcuni passi significativi negli ultimi 18 mesi e stiamo diventando sempre più forti come squadra. Sono entusiasta di poter continuare a contribuire al lavoro ed a questo continuo progresso per tornare in prima posizione”.

Chiara Zaffarano