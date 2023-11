A pochi minuti dall’inizio del weekend del GP di Abu Dhabi, McLaren ha annunciato che continuerà ad usare power unit Mercedes fino al 2030.

Il rinnovo

Quella tra McLaren e Mercedes è una delle collaborazioni con più storia della Formula 1. Iniziata nel 1995, ha fruttato tre titoli mondiali piloti e uno costruttori. La partnership non ha visto interruzione con la discesa in campo diretta della Mercedes in F1 (nel 2010) e ha trovato un’interruzione nel 2014. Dopo la (sfortunata) parentesi della fornitura Honda, seguita da Renault, nel 2021 McLaren ha fatto ritorno con Mercedes, fatto che ha influito nell’attuale crescita della squadra di Woking. Fino ad oggi le due entità, insieme, hanno ottenuto 114 vittorie in 203 gare, compresa l’ultima nel GP d’Italia 2021, con Daniel Ricciardo al volante.

L’attuale accordo aveva validità fino al 2025, ossia fino all’ultimo anno dell’attuale regolamento per le PU. Adesso arriva l’estenzione fino al 2030, con Mercedes che fornirà a McLaren le power unit anche con il regolamento tecnico 2026. Regolamenti che porteranno ad un diverso bilanciamento della potenza proveniente dal motore termico e dalla parte elettrica, con un rapporto che arriverà al 50%. Questo nuovo accordo porterà il sodalizio fino al suo 26esimo anno d’età.

Le dichiarazioni in Mercedes

Markus Schaefer, Chief Technology Officer di Mercedes Group: “Siamo lieti di continuare la nostra partnership con McLaren Racing almeno fino alla fine di questo decennio. La natura a lungo termine di questo accordo riflette la nostra fiducia condivisa e il nostro impegno per la nostra futura strategia relativa alle power unit. Insieme, non vediamo l’ora di dare slancio verso il 2026 e l’inizio di un’altra nuova era di propulsori elettrificati innovativi in ​​Formula 1”.

Toto Wolff, Team Principal di Mercedes: “Lavorare con team clienti forti è stata una pietra miliare della nostra strategia nel motorsport. Ciò presenta molti vantaggi: fornisce un chiaro punto di riferimento competitivo, accelera il nostro apprendimento tecnico e rafforza il business case complessivo della F1 per Mercedes-Benz. La McLaren è stata una concorrente agguerrita e leale dal 2021, soprattutto nella seconda metà di questa stagione. Le ottime prestazioni della McLaren sottolineano l’importanza di un’offerta trasparente ed equa a tutti i team clienti in questo sport, se desideriamo raggiungere l’obiettivo di 10 squadre in grado di lottare per il podio”.

I commenti da parte di McLaren

Zak Brown, CEO di McLaren Racing: “Mercedes-Benz è stata un partner brillante e affidabile del McLaren Formula 1 Team. L’estensione dimostra la fiducia che i nostri azionisti e il team in generale hanno nei loro propulsori e la direzione che stiamo portando con loro nella nuova era di normative che ci aspetta. Abbiamo avuto successo insieme, sia nelle ultime tre stagioni sia quando loro hanno dato forza alla squadra, quindi non vediamo l’ora che arrivi il successo mentre continuiamo il nostro viaggio per lottare costantemente in testa alla griglia”.

Andrea Stella, Team Principal di McLaren: “Siamo lieti di confermare un rinnovo a lungo termine del nostro accordo sulle power unit con Mercedes-Benz nella nuova era dei regolamenti. Abbiamo grande fiducia nella Mercedes e nel nostro rapporto con loro. Finora hanno supportato il nostro viaggio di ritorno in prima linea e la sicurezza e la stabilità che questa partnership porta con sé sono fondamentali per garantire che continuiamo a rimanere su questa traiettoria ascendente. Li ringrazio per la collaborazione dimostrata finora e attendiamo con ansia gli anni a venire”.

Alfredo Cirelli