Il sette volte campione di F1 Lewis Hamilton ha firmato un nuovo contratto con Mercedes fino al 2025. Al momento non abbiamo dettagli relativi ai termini finanziari dell’accordo tra le due parti. L’inglese rappresenta una pedina “di peso” mossa sullo scacchiere dei sedili disponibili per il prossimo campionato.

Scelta obbligata

Nell’immediatezza del GP di Spagna, in cui Hamilton ha conquistato un secondo posto (miglior risultato stagionale ad oggi), l’inglese aveva dichiarato come la firma di un nuovo accordo fosse imminente. Il 38enne ha rinnovato il rapporto con la scuderia di Brackley, una scelta “obbligata” per entrambe le parti, che puntano ad un rilancio nelle posizioni di testa proprio dal 2024. Recentemente avevano preso piede delle voci per cui la Ferrari avrebbe espresso un interesse per il pilota inglese in vista del 2024, con tanto di offerta economica valutata intorno ai quaranta milioni di sterline.

Entrambe le parti coinvolte avevano smentito la voce, facendo tendere l’ago della bussola di mercato verso un’estensione del rapporto tra Lewis e Mercedes. Considerando l’attuale panorama delle forze in gioco, qualora Hamilton volesse puntare al Titolo Piloti, soltanto la Mercedes potrebbe mettere sul piatto le potenzialità necessarie. D’altro canto, la scuderia di Brackley pare non poter fare a meno, almeno sul breve periodo, delle indicazioni di un pilota che ormai ha assunto lo stato di guida della squadra.

Buone sensazioni

Probabilmente l’aver notato gli incoraggianti progressi della W14 revisionata, hanno instillato nell’inglese l’idea di poter diventare una spina nel fianco per la Red Bull intorno a fine stagione e di poter iniziare il 2024 in condizioni di quasi parità con la scuderia di Milton Keynes. A quanto pare le due parti hanno già avuto modo di discutere a lungo sull’accordo e la prestazione di Barcellona ha in qualche maniera sancito la “stretta di mano”.

A Montmelò sia Toto Wolff che Lewis Hamilton avevano parlato della possibilità di un accordo veloce, tanto da spingere il Team Principal a dichiarare: “Penso che avremo solo bisogno di trovare tempo e di sederci davanti a un caffè. Ci vorrà mezz’ora.” L’inglese aveva rilasciato dichiarazioni dello stesso tenore, prima di spendere un elogio particolare alla scuderia: “Sto lavorando il più duramente possibile con questa squadra e vedo tanta forza all’interno della squadra, penso che siano ancora così affamati. (…) Questi ragazzi si prenderanno due secondi per divertirsi ed essere felici e poi torneranno nei libri e cercheranno di capire come possiamo vincere la prossima gara. Questo è ciò che amo di loro.”

Dichiarazioni

Sul rinnovo con Mercedes, Lewis Hamilton ha dichiarato: “Sogniamo ogni giorno di essere i migliori e abbiamo dedicato gli ultimi dieci anni insieme a raggiungere questo obiettivo. Essere al top non avviene dall’oggi al domani o in un breve periodo di tempo, ci vuole impegno, duro lavoro e dedizione ed è stato un onore per entrare nei libri di storia con questa incredibile squadra. Non siamo mai stati così affamati di vincere. Abbiamo imparato da ogni successo ma anche da ogni battuta d’arresto. Continuiamo a inseguire i nostri sogni, continuiamo a lottare indipendentemente dalla sfida e vinceremo ancora. Sono grato alla squadra che ha mi ha supportato sia dentro che fuori dalla pista. La nostra storia non è finita, siamo determinati a fare di più insieme e non ci fermeremo finché non lo faremo”.

Il rinnovo con il sette volte del mondo arriva contestualmente al rinnovo di George Russell. Toto Wolff ha parlato di “scelta obbligata” il rinnovo del duo.

