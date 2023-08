L’ascendente che il Mondiale Endurance, ed in particolar modo la 24 Ore di Le Mans, esercita in modo sempre crescente nei confronti degli attuali piloti di Formula 1 è ormai cosa risaputa. Tra coloro che non hanno mai nascosto la propria ammirazione nei confronti della classica francese vi è Charles Leclerc: il monegasco, dopo aver assistito lo scorso mese di Giugno al trionfo della Ferrari 499P, ha ribadito di voler puntare un giorno a correre nella gara di durata più celebre al mondo. Magari in compagnia del fratello Arthur, attualmente impegnato in F2.

LECLERC SOGNA LE MANS

Vincere a Le Mans rappresenta con ogni probabilità una delle più grandi aspirazioni per un pilota. Un sogno riservato a pochi, ma che spesso ha rappresentato per coloro in grado di raggiungerlo un punto di svolta nella propria carriera o comunque il compimento di un percorso di grande spessore e prestigio. Non si sottrae a questo obiettivo Charles Leclerc, il quale attraverso Autosport è tornato a parlare del suo desiderio legato alla celebre 24 Ore, dopo aver assistito dal vivo al successo colto dal Cavallino nell’edizione del Centenario con Antonio Giovinazzi, Alessandro Pier Guidi e James Calado.

“Se ho mai pensato di correre a Le Mans con mio fratello Arthur? Oh sì, molte volte – ha confidato Charles – si tratta sicuramente di qualcosa che vorrò fare un giorno, e di certo con mio fratello. Ma non so se questo potrà mai accadere”. Come noto, anche il fratello minore Arthur gravita in orbita Maranello, essendo membro della Ferrari Driver Academy. Anche se lo stesso Charles ha tenuto a sottolineare la sua speranza di poter trovare nell’ipotetico equipaggio un altro pilota a cui è particolarmente legato e con cui da anni coltiva un rapporto di profonda amicizia.

EQUIPAGGIO CON ARTHUR E FUOCO?

“C’è anche Antonio Fuoco, ovviamente – ha detto – lui è parte della famiglia Ferrari oltre che essere uno dei miei migliori amici. Siamo cresciuti insieme e si sta già allenando per quel giorno! Bisognerà vedere se sarà possibile farlo e se riusciremo a far coincidere i nostri piani, visto che al momento corriamo tutti in categorie diverse. Magari un giorno potrà accadere”.

In occasione della sua visita a Le Mans lo scorso Giugno, Leclerc aveva sottolineato quanto fosse orgoglioso dello storico successo colto dalla Ferrari in occasione del proprio ritorno nella classica competizione francese, definendolo “un momento storico”. Chissà che, in fase di trattativa per il rinnovo del contratto, il monegasco non abbia già parlato con i vertici di Maranello a proposito della possibilità di poter esaudire in futuro questo sogno?

Marco Privitera