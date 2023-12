Il 2023 della Williams si è chiuso con il settimo posto nel Mondiale appena concluso. Un discreto miglioramento rispetto all’ultimo posto del 2022, coinciso con l’avvento di James Vowles ma anche grazie ai 27 punti ottenuti da Alexander Albon. Unica nota stonata della stagione è rappresentata da Logan Sargeant che, nonostante un solo punto conquistato, è stato confermato dal team di Groove anche per la prossima annata.

DA ULTIMI A SETTIMI

Il settimo posto finale per la Williams può rappresentare un punto di partenza. Certo, non è un risultato consono ad un team così storico e blasonato, ma se paragonato a quello del 2022 non può che certificare un netto miglioramento e una costante crescita. Dopo l’esordio a punti nel GP Bahrain (grazie ad Albon), una sequenza di gare fuori dalla Top 10 lasciava presagire tutt’altra stagione per gli uomini di James Vowles che, invece, dalla seconda parte di stagione anche grazie ad un riuscitissimo pacchetto di aggiornamenti hanno inanellato una serie di prestazioni che hanno portato la scuderia a terminare il campionato, come detto, in settima posizione battendo nettamente i diretti rivali del fondo classifica. Il prossimo passo? Sicuramente quello di alzare l’asticella delle prestazioni, pur essendo consapevoli che, nonostante la buona base di partenza, l’impresa non sarà delle più facili.

Voto: 7

ALBON PILOTA DA TOP TEAM

La stagione 2023 è stata quella della consacrazione per il pilota anglo-thailandese che, dopo la forse prematura bocciatura in Red Bull, ha dimostrato di essere uno dei piloti più costanti e incisivi della griglia. Autore praticamente di tutto il bottino punti della Williams, Albon ha stravinto il confronto con il compagno di squadra Logan Sargeant, rifilando allo statunitense un doppio 22-0, commettendo pochissimi errori sia in gara che in qualifica. Bottino finale? Sette piazzamenti in top 10 e diverse qualifiche da incorniciare, come il 4° psoto in griglia a Zandvoort. Tutte doti che, unite alla serenità con cui ha approcciato la stagione appena terminata, lo pongono come possibile uomo mercato in ottica 2024.

Voto: 8,5

LOGAN NON CI SIAMO

La nota dolente del 2023 targato Williams è Logan Sargeant. L’unico punto ottenuto nel GP di casa ad Austin, non può certo rendere sufficiente una stagione più che disastrosa per il rookie statunitense chiusasi con l’ultimo posto nella classifica piloti. I tanti errori e i tanti incidenti provocati non hanno sicuramente aiutato Sargeant nel processo di adattamento alla massima serie inevitabile per un esordiente, e anche il confronto spietato e perso nettamente con Albon è stato uno scoglio non da poco per l’autostima del pilota della Florida. La conferma ottenuta, in extremis, per il 2024 può essere vista come un attestato di fiducia da parte del team nei suoi confronti. Un’occasione che Sargeant dovrà assolutamente capitalizzare al massimo per non ritrovarsi fuori dal giro al termine del prossimo campionato.

Voto: 4,5

Vincenzo Buonpane