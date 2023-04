Laurent Mekies sarà il nuovo Team Principal della Scuderia Alpha Tauri a partire dal 2024. L’ingegnere francese, attuale Direttore Sportivo della Ferrari, prenderà il posto di Franz Tost, che a fine stagione lascerà dopo diciotto anni al timone della squadra, prima Toro Rosso e adesso Alpha Tauri. Annunciato anche il nuovo CEO della squadra faentina, ossia Peter Bayer, proveniente dalla FIA.

Il ritorno di Mekies

Per Mekies si tratterà di un ritorno, avendo già fatto parte della squadra faentina dal 2003 (quando ancora si chiamava Minardi) sino al 2014. Per lui è poi arrivato il trasferimento in FIA nel ruolo di Safety Director, per poi approdare in Ferrari nel 2018 ricoprendo l’incarico di Direttore Sportivo fino ai giorni nostri. Mekies sostituirà così Franz Tost, che è stato alla guida del team sin da quando quest’ultimo prese il posto della Minardi nel 2006: con lui la squadra ha conquistato le sue due uniche vittorie, ottenute entrambe a Monza nel 2008 e nel 2020. Tost, comunque, resterà nel team con un ruolo di consulente. Per quanto riguarda Mekies, invece, egli non si unirà subito all’Alpha Tauri, bensì (come si legge nel comunicato) “in data ancora da confermare”.

NEWS: change at the top as our Team Principal Franz Tost will step down at the end of the year. tap below for the full story 👇 — Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) April 26, 2023

Peter Bayer nuovo CEO

Oltre a Mekies come Team Principal, la scuderia di Faenza ha anche annunciato Peter Bayer come nuovo CEO. Bayer, negli ultimi anni, è stato F1 Executive Director e Secretary General for Sport nella FIA. Il suo ruolo sarà anche quello di coordinare le due sedi del team, ovvero quella di Faenza e quella del Regno Unito.

Le dichiarazioni

“Prima di tutto, vorrei ringraziare Dietrich Mateschitz – ha detto Franz Tost – che mi ha dato l’incredibile opportunità di essere Team Principal della Scuderia Toro Rosso e della Scuderia AlphaTauri negli ultimi 18 anni. È stato un vero privilegio guidare il Team per un periodo così lungo, e un grande piacere lavorare con così tante persone motivate e competenti. A 67 anni è tempo di passare il testimone, e con Peter come nuovo CEO e Laurent come Team Principal, abbiamo trovato due persone molto professionali, che porteranno il Team al livello successivo. Voglio ringraziare tutti per la buona collaborazione”.

“In primo luogo, vorrei rendere omaggio a Franz per il grande lavoro che ha svolto in quasi due decenni alla guida di Faenza – ha invece detto Laurent Mekies – Gli auguro ogni bene per il futuro e so che sia Peter che io faremo affidamento sul suo contributo e sui suoi consigli. Guardando al futuro, sono onorato di assumere il ruolo di Team Principal e di tornare nel team dove ho trascorso gran parte della mia carriera. La Scuderia AlphaTauri ha tutti gli ingredienti necessari per avere maggiore successo in futuro, e insieme a Peter non vedo l’ora di realizzarlo”.

“Vorrei anche ringraziare Franz per la sua dedizione alla Scuderia AlphaTauri e alla Scuderia Toro Rosso prima – ha infine concluso il nuovo CEO, Peter Bayer – Il suo impegno nello sviluppo di giovani talenti ha portato a una griglia di Formula 1 in cui un quarto dei piloti sono stati sotto la sua guida. È un grande privilegio anche per me assumere il ruolo di CEO del Team e lavorare al fianco di Laurent. La Scuderia AlphaTauri ha un fantastico team di persone e grandi infrastrutture, sia a Faenza che nel Regno Unito. Non vedo l’ora di costruire su questi elementi la chiave per aumentare le prestazioni e per portare il Team più in alto”.

Alfredo Cirelli