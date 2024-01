Dopo l’annuncio del prolungamento di contratto da parte di Charles Leclerc con la Scuderia Ferrari, anche la McLaren ha deciso di blindare il suo pupillo Lando Norris. Nonostante il contratto fosse in scadenza al termine del prossimo anno il team di Woking ha deciso di giocare d’anticipo allungando il contratto del britannico fin da adesso.

2025 E OLTRE

Con il rinnovo di Norris la McLaren vedrà schierare per le prossime tre stagioni la stessa coppia del 2023. Al volante ci saranno ancora il vice-campione di Formula 2 2018 ed Oscar Piastri. Una scelta di continuità che premia sicuramente quanto fatto di buono dai due piloti lo scorso anno.

Norris, in particolare, ha chiuso la sua miglior stagione da quando ha esordito in Formula 1 nel 2019, chiudendo al sesto posto nella classifica piloti con ben 205 punti e 7 podi conquistati. A mancare è stata solo la vittoria. Ma il prossimo obiettivo è sicuramente quello vista anche la competitività mostrata dalla McLaren, che vorrà sicuramente mantenere anche nel 2024.

LE DICHIARAZIONI

Iniziata nel 2019, l’avventura di Lando Norris in Formula 1 proseguirà ancora con i colori del team di Woking grazie ad un contratto pluriennale la cui durata non è però stata ancora precisata. Sicuramente le ambizioni dovranno essere sempre più alte ed il pilota si è detto pronto a vincere il suo primo GP.

Lando Norris: “È una bella sensazione restare con i colori ‘papaya’. Sono cresciuto con la McLaren e mi sento a casa qui, la squadra è come una famiglia per me. Il viaggio finora è stato entusiasmante. Abbiamo avuto alti e bassi, ma la scorsa stagione ha mostrato il nostro desiderio di tornare a competere per le prime posizioni della griglia. Il lavoro che Zak, Andrea e tutta la squadra hanno svolto nell’ultimo anno è stato incredibile e sono fiducioso nella lotta per la vittoria con la McLaren. Voglio creare ricordi ancora più straordinari e continuare a lavorare duramente con tutti all’MTC per i prossimi anni”.

Zak Brown (CEO McLaren Racing): “Sono lieto che continueremo il nostro rapporto con Lando per molti anni a venire. È stato un viaggio fantastico negli ultimi sei anni e lui ha mostrato un impegno e un desiderio fantastici nel portare avanti la squadra e riportare la McLaren in testa alla griglia. La scorsa stagione abbiamo visto il ruolo fondamentale giocato da Lando con l’impressionante inversione di tendenza dei risultati e non vedo l’ora di continuare questa spinta insieme con molti altri podi”.

Andrea Stella (Team Principal McLaren Racing): “Sono lieto di confermare l’estensione della nostra partnership con Lando con un contratto pluriennale oltre il 2025. Ciò riflette l’impegno e la fiducia, con la nostra ambizione condivisa di vincere nuovamente i campionati in futuro. Lando è cresciuto come pilota e come persona da quando è arrivato alla McLaren nel 2017. Ha impressionato la scorsa stagione, giocando un ruolo importante nei nostri progressi durante tutto l’anno, assicurandosi sette podi con molte guidate fantastiche. Accanto a Oscar, la nostra entusiasmante coppia di piloti giocherà un ruolo determinante nel nostro obiettivo di avanzare verso la testa della griglia. Hanno impressionato nella loro prima stagione insieme e non vedo l’ora di continuare il duro lavoro con entrambi in questo entusiasmante viaggio”.

In seguito alla notizia del rinnovo di Norris non ci resta che scoprire la nuova vettura di Woking, che sarà presentata il 14 febbraio.

Carlo Luciani