Dopo molte speculazioni circa la sua presenza al primo weekend di gara della stagione, arriva la conferma da parte del team: Lance Stroll prenderà parte al Gran Premio del Bahrain.

Il pilota canadese, causa infortunio, non aveva preso parte ai test pre-stagionali. Aston Martin si era inevitabilmente affidata a Felipe Drugovich – data l’assenza di Stoffel Vandoorne – il quale era il principale indiziato a scendere in pista anche questo weekend (nonostante le varie voci circa un possibile ritorno di Sebastian Vettel, smentite da Aston Martin). Per lui, però, un nulla di fatto: sarà comunque presente in Bahrain insieme al pilota belga come riserva.

Comunicato ufficiale

Stroll ha dichiarato: “È stato frustrante non essere presente in Bahrain per i test pre-stagionali e mi è dispiaciuto perdere i tre giorni di prove. Tuttavia, visto l’infortunio al polso, io e la squadra abbiamo ritenuto che fosse meglio concentrarsi sul recupero, in modo da essere pronti per questo fine settimana e per la lunga stagione che ci attende“.

Lance in questo periodo lontano dalla pista ha lavorato con la squadra per essere pienamente in forma per gareggiare questo weekend. Ha dichiarato infatti di essere pronto a “concentrarsi a testa bassa” e, dato che per lui saranno i primi giri che effettuerà con la nuova vettura, sicuramente le prove libere saranno importanti.

Nel comunicato rilasciato dalla squadra, Stroll ha inoltre rivelato qualche dettaglio in più sul suo infortunio: “È stato uno sfortunato incidente – sono caduto dalla moto quando il mio pneumatico ha preso una buca nel terreno – ma fortunatamente il danno non è stato significativo e un piccolo intervento chirurgico di successo al polso destro ha risolto il problema molto rapidamente“.

Aston Martin ha confermato che Drugovich e Vandoorne saranno a disposizione del team. Dunque se il canadese dovesse accusare altri problemi, sarà prontamente sostituito da uno dei due.

Anna Botton