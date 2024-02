James Vowles, Team Principal Williams Racing:

“La FW46 è stata al centro del team per molti mesi e c’è ancora uno sforzo enorme da fare per realizzarla. Mentre cerchiamo di sfruttare lo slancio della scorsa stagione, abbiamo una formazione di piloti composta da Alex e Logan che sono in grado di lottare costantemente per i punti aiutandoci a guidare il nostro sviluppo per il futuro. Da quando sono entrato alla Williams Racing un anno fa, ho visto questa squadra lavorare insieme per superare una serie di sfide e conquistare il settimo posto nel Campionato Costruttori. Abbiamo anche dimostrato al mondo che stiamo costruendo le basi per andare avanti. Naturalmente, c’è ancora molta strada da fare in questo viaggio insieme, ma so che i nostri fan, i partner e tutti al quartier generale di Grove stanno spingendo insieme per creare una nuova storia per questa squadra iconica. Ci vorrà del tempo, ma il sostegno di tutti è fondamentale per aiutarci a raggiungere il successo negli anni a venire. Non vedo l’ora di vedere cosa ci riserverà questa stagione”.