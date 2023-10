Attraverso una nota ufficiale, la FIA ha annunciato di aver approvato la candidatura di Andretti come undicesimo team in Formula 1. Il team, presentato ufficialmente come “Andretti Formula Racing LLC”, passa ora alla Fase 3, che prevede l’approvazione da parte della FOM.

L’esito delle indagini della FIA

Era certamente nell’aria, anche se la conferma ufficiale è arrivata solo qualche ora fa: la FIA ha approvato la candidatura di Andretti Global come undicesimo team di F.1.

Questo però non vuol dire che la squadra americana entrerà in F1. Il team di Michael Andretti, infatti, adesso passerà alla Fase 3, in cui sarà sotto esame da parte della FOM (Formula One Management) per quanto riguarda le valutazioni commerciali.

Andretti è stata l’unica di una rosa di quattro candidati a soddisfare i requisiti sportivi, tecnici, finanziari, di sostenibilità e di impatto sociale richiesti dalla FIA. Questi avevano a loro volta passato la Fase 1, quella della presentazione delle domande. Per quanto non siano specificati i nomi degli altri candidati, una di queste era sicuramente la Hitech, che aveva già svelato la propria intenzione di entrare in Formula 1.

Le parole di Bin Sulayem

Nel comunicato sono espresse anche le parole del Presidente della FIA, Mohammed Bin Sulayem, il quale ha dichiarato: “La FIA è stata molto chiara nello stabilire criteri rigorosi per l’ingresso fin dall’inizio della procedura. Il nostro obiettivo, dopo un rigoroso controllo durante la fase di candidatura, era quello di approvare solo le potenziali iscrizioni che soddisfacevano i criteri stabiliti e dimostravano che avrebbero aggiunto valore allo sport. La FIA è obbligata ad approvare le domande che rispettano i requisiti per la richiesta di e noi abbiamo aderito a tale procedura nel decidere che la domanda di Andretti Formula Racing LLC procederà alla fase successiva del processo di richiesta. Prendendo tale decisione, la FIA agisce in conformità con le direttive UE sulla partecipazione e lo sviluppo degli sport motoristici”.

“Andretti Formula Racing LLC era l’unica entità che soddisfaceva i criteri di selezione stabiliti sotto tutti gli aspetti. Mi congratulo con Michael Andretti e il suo team per l’accurata presentazione. Voglio anche ringraziare tutti i potenziali team per il loro interesse e la loro partecipazione”.

“Vorrei ringraziare tutti i membri del team FIA coinvolti nel processo di manifestazione di interesse per i loro instancabili sforzi nel garantire una valutazione diligente di tutte le domande ricevute”.

Ingresso quando?

Sebbene inizialmente si era dato per scontato che Andretti sarebbe entrata in F1 nel 2026 con Cadillac, nell’ultimo periodo sono circolate voci di un ingresso già nel 2025 con Renault, unico motorista senza team clienti. Nel comunicato non è specificato niente da questo punto di vista. In ogni caso, sarà necessario attendere la valutazione della FOM, prima di poter tirare le somme.

Alfredo Cirelli